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Bir günde 10 estetik operasyon

People Dergisi, son sayısında şarkıcı Heidi Montag'ın estetik operasyon saplantısını kapağa taşıdı.

14 Ocak 2010 02:00

5People Dergisi, son sayısında şarkıcı Heidi Montag'ın estetik operasyon saplantısını kapağa taşıdı.

Foto Galeri

 Heidi Montag'ın, bir günde 10 operasyon geçirdiğini, bu nedenle de dokuz haftadır ortalıkta görünmediğini vurgulayan People dergisi, 23 yaşındaki şarkıcı ile bir söyleşi gerçekleştirdi. "Artık estetiksiz sanatçı diye bir şey yok. Herkes bunu yaptırıyor, çünkü iyi görünmek zorundalar. Ne var ki çoğu bunları itiraf etmek istemiyor. Ben dürüst olmak istedim" diyen Montag, tüm operasyonları eşi Spencer Pratt'ın da desteği ve onayıyla yaptırdığını da sözlerine ekledi. Dokuz hafta önce hastaneye yatıp aynı gün içinde burun revizyonu, çene rötuşu, kaş kaldırma, dudak şekillendirme, yanaklara yağ enjeksiyonu, alın bölgesine botoks, boyun liposuction'ı, kulak düzeltme, göğüs büyütme revizyonu ve bel-kalça toparlama operasyonları geçiren şarkıcı, yeni hedefinin göğüslerini daha da büyütmek olduğunu söyledi.

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