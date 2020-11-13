BirGün yazarı Yalçın Karatepe: Ekonomi gündemi çok hızlı değişiyor ama değişmesi gereken değişmiyor

BirGün gazetesi yazarı Yalçın Karatepe, "Türkiye, önümüzdeki hafta yapılacak olan bir faiz artırımı ile mevcut ekonomik sorunları belki bir müddet daha ötelemiş olur ama onları çözmüş olmaz. Yapılması gereken belli: yönetim modeli değişmeli. Gerisi şimdilik teferruattır." görüşünü savundu.

Karatepe yazısında, "19 Kasımda Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında yapılması beklenen faiz artışı, aslında, tabelada yazılı olan politika faiz oranını mevcut durumda var olan ağırlıklı ortalama fonlama faiz oranına yükseltilmesi şeklinde olacaktır. Diğer bir ifade ile mevcut durum tabelaya yansıtılacaktır. Bu da aslında yeni bir durum olmayacaktır.O zaman soralım; peki piyasalardaki bu coşku niye? Bunun yanıtını ben de bilmiyorum. Olmuş olan oldu denilince yeni bir şey olmamış oluyor." düşüncesini dile getirdi.

Karatepe, "Peki, piyasalarda son üç gündür yaşanan bütün gelişmelere bakarak Türkiye ekonomisinde 'yeni bir dönemin' başladığını söyleyebilir miyiz? Hayır, söyleyemeyiz. Türkiye’nin mevcut ekonomik sorunları sadece faizleri bir miktar artırarak çözülemez. Çünkü sorun sadece faiz politikası ısrarından kaynaklanmıyor. Topyekûn yeni bir anlayışın hayata geçmesi gerekiyor. Burada sadece uygulanan ekonomik programdan bahsetmiyorum. Ülkenin yönetim modelinden başlayarak tüm alanlarda yeni politikaların hayata geçirilmesi gerekiyor. Öncelikle parlamenter demokrasinin yeniden inşa edilmesi, denge, denetleme ve hesap verme süreçlerinin tesis edilmesi, hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğünün teminat altına alınması, kurumsal yapılarının güçlendirilmesi ve kuralların tüm taraflar açısından bağlayıcı olmasının sağlanması gerekir." ifadesini kullandı.