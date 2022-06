BirGün yazarı Soykan: Can Gürkan, hapisten çıkan tarikat yurdu yöneticileri, Yaşar Coşkun Can Atalay hapiste olduğu için çok mutludur herhalde

BirGün gazetesi yazarı Timur Soykan, Gezi davasında 18 yıl hapis cezası alan ve tutuklanan Can Atalay’ın Soma’da, Aladağ’da, Çorlu’da, Hendek’te mağdurların avukatı olduğunu hatırlatarak, “Can Atalay’ın avukat cübbesini her zaman bir süper kahramanın pelerinine benzetmişimdir” düşüncesini dile getirdi. Soykan, "Can Gürkan, Yargıtay’ın üç üyesi değiştirilerek cezadan kurtarıldı ve artık dışarıda. Can Atalay hapiste. Tarikat yurdunun yöneticileri, iktidarın infaz düzenlemesiyle hapisten çıktı. Yaşar Coşkun, 16 yıl hapis cezası aldı. Hepsi, Can Atalay hapiste olduğu için çok mutludur herhalde." değerlendirmesini yaptı.

Soykan yazısında, “Bilirim; bunları yüzüne söylesem utanır, yanakları kızarız. Eliyle hızlı hızlı sakallarını sonra kafasını kaşır, gözlerini kaçırır. ‘Hocam’ diyerek konuyu değiştirir, gözlerindeki çocuksu ışıltıyla coşkuyla başka mevzular konuşur. Israr ederim; yine de Soma’daki duruşmada yumruğunu masaya vurup elini nasıl kırdığını anlatmaz. Aladağ’daki yurt yangınında kızlarını kaybetmiş ailelerin yoksul köylerinde fotoğraflarını internette görürüm. Soma’da ona sarılmış bir çocukla görüntüsü Twitter’da düşer önüme. Çorlu’da bir anne omzuna başını koyup gözyaşlarını akıtır. Berkin’in ailesinin elini tutar. Her duruşmadan sonra adliye önünde Can Atalay, açgözlü patronların kurbanı işçilerin sesi olur. Adaletsizliği haykırır…" ifadesini kullandı.

Soykan şunları kaydetti:

"Can tutuklandıktan sonra o duruşma tutanaklarını okuyorum. Tarihe düşen bir not her kelimesi. Can ve arkadaşları on binlerce sayfalık dava dosyaları içinden bütün çıplaklığıyla sermayenin barbarlığını anlatıyor. Can Atalay duruşmalarda nasıl elini kırmasın. İktidarda, madende, tarikat yurdunda, fabrikada hep birbirinin kopyası kötülük taktikleri… Can Gürkan, Yargıtay’ın üç üyesi değiştirilerek cezadan kurtarıldı ve artık dışarıda. Can Atalay hapiste. Tarikat yurdunun yöneticileri, iktidarın infaz düzenlemesiyle hapisten çıktı. Yaşar Coşkun, 16 yıl hapis cezası aldı. Hepsi, Can Atalay hapiste olduğu için çok mutludur herhalde. Onların kurbanları ise hep yanlarında olan avukatlarından, dostlarından mahrum. Üzgün ve öfkeliler. Gezi davasında hukuk katledilerek hapsedilen Can Atalay, Tayfun Kahraman, Hakan Altınay, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Mine Özerden ve Osman Kavala’ya kucak dolusu sevgi ve selamlar…"