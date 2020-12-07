BirGün yazarı Acarer'den, "Hukukun izin vermediği kimse dinlenemez, ağır suçtur" diyen Bakan Soylu'ya: İktidar zaten kapkaradır, siyah üstünde siyah fark edilmez!

BirGün gazetesi yazarı Erk Acarer, HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par'ı eleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun “Hukukun izin vermediği kimse dinlenemez, ağır suçtur… Batının aparatlarının devletimizi itibarsızlaştırmak, halkın endişe ve korkusundan faydalanma isteğidir…” tepkisini köşesine taşıdı. Acarer, "Soylu’ya bu ‘bühtan’ yani ‘kara çalma’nın tutmayacağı müjdesini verelim. Zira iktidar zaten kapkaradır, siyah üstünde siyah fark edilmez!" düşüncesini dile getirdi.

Acarer yazısında, "Soylu’nun dikkat çektiği 'halkın korkularından yararlanma' meselesinin de AKP taktiği olduğunu belirtelim. Bunu başta, iktidarın hile ile kazandığı, 7 Haziran- 1 Kasım seçimlerinde olmak üzere pek çok dönemde gördük. CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ‘IŞİD’in saldırısı iddiası’ da bu korku konusuna dahil. IŞİD’in, şimdiye kadarki dinamikleri ve hedef belirleme taktiklerine bakıp, Ekrem İmamoğlu’nun gerçekçi bir isim olmadığı anlayabiliriz. Tam bu noktada, 'Yine toplumu kaotik bir sürece mi hazırlıyorsunuz?' sorusu gündeme getirilebilir." değerlendirmesinde yaptı.

Acarer, "Bakan Soylu’nun; 'Hukukun izin vermediği kimse dinlenemez, ağır suçtur…' ifadelerine bir kez daha dönüp başka sorular da ekleyelim: Bu ifadelere kargalar bile gülmez mi? Mevzubahis iktidarın sürdürülebilirliği olduğunda her yol mübah sayılmıyor mu? Türkiye bu deneyimleri daha önce de yaşamadı mı? Ortada hukuk mu bıraktınız?" ifadesini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, T24 yazarı ve programcısı Murat Sabuncu'ya verdiği mülakatta, kendisinin, eşinin ve çocuklarının telefonlarının dinlendiğini, bu yüzden ailesinin tedirgin olduğunu söylemesinin ardından 'dinleme' tartışması başlamıştı.