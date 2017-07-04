Bir gün uzun bir yürüyüşe çıkan ve sonrasında hiç durmadan yürüyen adam

ABD'de yaşayan Meredith Eberhart adlı adam bundan 15 yıl önce uzun bir yürüyüşe çıktı. Ardından sürekli yürümeye ve bu şekilde yaşamaya karar verdi. 75 yaşına yaklaşan Eberhart, yıllardır yürüyerek yaşıyor.

Guardian gazetesinin haberine göre 75'ine merdiven dayamış Eberhart, bugüne kadar yaklaşık 7000 kilometre yürüdü. Yıllarca görme bozukluğu alanında çalışan, evli ve iki çocuklu Eberhart 1993'te emekli oldu. Evi Florida'ydı ancak Georgia'da satın aldığı bir arazide yalnız başına zaman geçirmeye başladı.

Bir süre sonra eşiyle bağları kopan Eberhart, bir sonraki beş yıl, kendisinin de hatırlamadığını söyleyerek, hayatının karanlık ve zorlu bir dönemi olduğunu ifade ediyor. Yürüyüşlerini bir noktada sistemli hale getiren Eberhart, tren istanyonları arasında yürümeye başladı. Böylelikle Pensilvanya'ya kadar vardı.

9 ay sonra eve döndü

1998'de yani 60 yaşında kendi hayatında da bir arayışa tekabül eden uzun bir yürüyüşe çıktı. Vahşi doğa alanlarından da geçerek Florida'dan kuzeye, Quebeck'e yürüdü. Bu yürüyüş onun hayata yaklaşımını değiştirdi. Dokuz ay sonra eve döndüğünde farklı biriydi. Duş almayı bıraktı, saçlarını uzattı. Yıllar içinde biriktirdiği kitapları teker teker yaktı. Kendisine farklı bir isim verdi.

2003'te eşinden ayrıldı. Evi ve birçok maddi varlığını eski eşine bıraktı. Georgia'daki araziyi de çocuklarının üzerine geçirdi. Eberhart o günden bu yana durmadan yürüyor. Guardian için haberi hazırlayan gazeteci de, Eberhart'ın haberini onunla yürüyüşüne günler boyunca eşlik ederek gerçekleştirdi.

Sahip olduklarım azaldıkça daha mutlu oldum

Eberhart hayatta sadece küçük bir sırt çantasıyla yürüyerek yaşamasını şu sözlerle anlatıyor:

"Arkadaşlarıma şunu diyorum: Her geçen yıl sahip olduklarım azaldı ve her geçen yıl daha mutlu bir adam oldum. Hiçbir şeyim olmayınca ne olacağını merak ediyordum. Böyle geldik, böyle gidiyoruz. Sanırım sadece buna biraz daha erkenden hazırlık yapıyorum".