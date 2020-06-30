BirGün’ün ‘Fuat Avni’ davası ertelendi

BirGün yöneticilerine Fuat Avni adlı Twitter hesabının paylaşımlarını haberleştirdikleri gerekçesiyle açılan davanın bugün görülen dördüncü duruşmasında karar çıkmadı. Dava 13 Ekim'e ertelendi

BirGün yazarı Barış İnce, Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın ve çalışanı Cansever Uğur; ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ iddiasıyla yargılandığı dava kapsamında İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı.

BirGün'ün haberine göre Barış İnce ile ilgili birleşen dosya yönünden savunma yapan gazetenin avukatı Tolgay Güvercin, ‘Kaç saat oldu’ adlı hesabı alan ve kullananlardan birinin Antep’te yakalandığıyla ilgili haberleri hatırlattı. Güvercin dolayısıyla Barış İnce’nin söz konusu hesapla ilişkilendirilemeyeceğini ifade etti.

Duruşmada söz alan İnce ise “Söz konusu hesapla alakam olmadığını göstermek için Ekspres Haber sitesinin şifrelerini mahkemenize sunabilirim. Hesabın eski sahibinin önceki mesajları duruyor, isterseniz göz atabilirsiniz” diye konuştu.

Mahkeme heyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na müzekkere yazılarak gazetecilerin herhangi bir dernek, sendika ya da meslek odasına üye olup olmadıklarının sorulmasına; üyeler ise söz konusu kurumların kanun hükmünle kararnameyle kapanıp kapanmadıklarının sorulmasına hükmetti. Davanın bir sonraki duruşması 13 Ekim’de görülecek.

İddianame hakkında

Söz konusu davanın iddianamesinde Fuat Avni haberlerinin sayısının çıkarıldı. İddianamede de BirGün’ün bu şekilde örgütün algı operasyonuna katkı sunduğu öne sürülerek gazetenin yöneticileri hakkında 15 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede BirGün yöneticilerinin açık kaynak taraması ve havuz sorgulaması sonucunda herhangi bir FETÖ üyesi ile bağları olmadığı, ByLock kullanmadıkları, FETÖ bankalarıyla para alışverişlerinin olmadığı, bağlarının bulunmadığı tespit edildi.

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