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Yaşam

'Bir gün sizin de yolunuz düşebilir'

Antalya Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürü, geçici polis merkezi yapılmasına katkıda bulunan işadamlarına 'Yolunuz düşebilir' esprisi yaptı.

12 Nisan 2009 03:00

Antalya Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürü, geçici polis merkezi yapılmasına katkıda bulunan işadamlarına “Yolunuz düşebilir” esprisi yaptı.

Antalya’nın Konyaaltı İlçesi'ne bağlı Beldibi Mahallesi'nde hizmete giren geçici polis merkezini ziyaret eden Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan, merkezin yapımına destek veren turizmcilerle nezarete girip, “Önce siz rahat edin. Buraya herkes uğrayabilir. Hem karakola hem de nezaretine iyi bakın” diye espri yaptı.

Kemer'in eski beldesi olan, 2009'da Konyaaltı İlçesi'ne mahalle olarak bağlanan Beldibi'ne polis merkezi açıldı. Konyaaltı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, resmi açılışı bir süre sonra yapılacak olan ve 25 personel, 1 komiser yardımcısı ile 1 emniyet amirinin bulunduğu prefabrik polis merkezinde atlı polis de hizmet verecek. `Polis Haftası' etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan, Konyaaltı İlçe Kaymakamı Bayram Yılmaz ve Beldibi'nde bulunan turistik tesislerin sahipleri ile yöneticileri, polis merkezini ziyaret etti.

Kokteylin ev sahipliğini Konyaaltı Emniyet Müdürü Özer Biçer yaptı. Polis merkezi bahçesinde turizmcilerle bir araya gelen Kaymakam Yılmaz karakol binasına verdikleri destekten dolayı teşekkür ederken, geçici binanın daha sonra kalıcı ve Beldibi'ne yakışır hale getirileceğini söyledi. Turizmcilere polis merkezini Beldibi'ne kazandırdıkları için teşekkür eden Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan `eski belde', `yeni mahalle' Beldibi'ne uzun süreden bu yana istenen polis hizmetini artık hayata geçirdiklerini söyledi. Feyzullah Arslan, çok sayıda turizm tesisinin bulunduğu mahallede turizmcilerden, polis merkezine desteklerinin devamını istedi.

'Herkes uğrayabilir'

Büyük ölçüde turizmci desteğiyle yapılan merkezin nezarethanesine giren Emniyet Müdürü Arslan, bir anısını anlattı. Misafirlerini nezarethaneye davet eden Arslan, ``Daha önce bir ilçede karakol binasını yaptıran bir vatandaşımız, bir vesileyle daha sonra karakola düşmüş. Nezarethanede otururken `Keşke burayı daha güzel yaptırsaymışım' demişti'' dedi. Bu sözlerin ardından Feyzullah Arslan turizmcilere, ``Sizler de nezarethaneye iyi bakın. Güzel bir nezarethane olsun. Önce siz rahat edin. Bir gün herkesin uğrayabileceğini unutmayın. Hem karakolumuza hem de nezaretine iyi bakın'' diye espri yaptı. Turizmciler, Müdür Arslan'ın sözlerini tebessümle karşıladı.

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