T24 LogoT24 Logo
Politika

Bir gün önce "kriz var" demişti

"Kriz Türkiye'yi teğet geçecek" diyen Erdoğan, Elbistan mitinginde, "Kriz var, eyvallah" sözleriyle ilk kez krizi kabul etmişti

11 Mart 2009 02:00

"Kriz Türkiye'yi teğet geçecek" diyen Erdoğan, Elbistan mitinginde, "Kriz var, eyvallah" sözleriyle ilk kez krizi kabul etmişti

Başbakan Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingde ilk kez krizin Türkiye'yi teğet geçmediğini kabul etti.

Halkı enflasyon canavarından AKP iktidarının kurtardığını öne süren Erdoğan, şöyle dedi: "Şu anda Türkiye'de bir ekonomik kriz yok mu? Var. Bunu görüyoruz, eyvallah, ama bunu da görelim. Benim vatandaşımın cebindeki parayı bizden önceki iktidar eritmiyor muydu Enflasyonla eritiyordu."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24