Bir gün önce "kriz var" demişti

"Kriz Türkiye'yi teğet geçecek" diyen Erdoğan, Elbistan mitinginde, "Kriz var, eyvallah" sözleriyle ilk kez krizi kabul etmişti



Başbakan Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingde ilk kez krizin Türkiye'yi teğet geçmediğini kabul etti.



Halkı enflasyon canavarından AKP iktidarının kurtardığını öne süren Erdoğan, şöyle dedi: "Şu anda Türkiye'de bir ekonomik kriz yok mu? Var. Bunu görüyoruz, eyvallah, ama bunu da görelim. Benim vatandaşımın cebindeki parayı bizden önceki iktidar eritmiyor muydu Enflasyonla eritiyordu."