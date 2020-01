Bir gün karınız adınızı unutursa...

T24 - Bir gün eşiniz sizin kim olduğunuzu, hatta kendi adını bile unutursa ne yapardınız? Bir gün Iris, hafızası dahil her şeyini kaybeder. Bir şey hariç; kocasına olan aşkı. Her şeye sahip olan yenilikçi yazar Iris Murdoch’un hikâyesi, Çolpan İlhan'ın canlandırmasıyla tiyatro sahnesine geliyor. Alzhemir hastalığına yakalanan Iris Murcdoch’ın en büyük destekçisi olan kocası John Bayley’yi Ahmet Uz canlandırıyor.



Iris Murdoch'un filminden uyarlanan, yönetmenliğini Naşit Özcan’ın yaptığı, halen provaları devam eden “Sonbaharı Beklerken” adlı oyunla Çolpan İlhan yine tiyatro sahnesinde seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Çolpan İlhan, Ahmet Uz, Aytaç Öztuna, Begüm Birgören ve Tansu Taşanlar’ın başrollerini paylaştığı oyun 4 Şubat’ta, lionsların "alzheimer" projesi kapsamında Profilo Kültür Merkezi’nde prömiyer yapacak.



Çolpan İlhan ve Ahmet Uz, başrollerini paylaştıkları oyun için, “Günümüzde evlilikler çok çabuk bitiyor. Bu oyunda yıllar süren bir aşka, birbirlerine nasıl tutunduklarına tanıklık edecek izleyici. Alzheimer, her ne kadar unutturuyor olsa da bu oyun izleyiciye bir çok şşeyi hatırlatacak” diyorlar.



Sadri Alışık Tiyatrosu’nun “Keşanlı Ali Müzikali” ve “Oğluma Bi haller Oldu” oyunundan sonra şubat ayında seyirciyle buluşacak olan oyun, kişiyi kendisine ve çevresine yabancılaştıran çağın edilemez hastalıklarından Alzhemir’ı konu alıyor, aşkın değerini anlatıyor.



Dekorunu Ayhan Doğan'ın yaptığı oyunun kostümleri de Çolpan İlhan'a ait.



Alzheimer hakkında

Alzheimer hastalığı, ilk kez 1907 yılında, 51 yaşında bir kadın hastasında bulduğu bulgu ve belirtileri araştıran Alman Dr. Alois Alzheimer tarafından tanımlandı.

Alzheimer konusunda bir kitap da yazan Prof. Dr. Engin Eker, hastalıkla ilgili genel bilgiyi şöyle veriyor:



"Hastaların sayısı dünyada 18 milyona, Türkiye'de de 250 bine ulaştı. Hastalığın görülme sıklığı 25-30 yıl içinde özellikle gelişmekte olan ülkelerde artacak. Hastalık süreci hasta yakınları ve bakıcıları için de çok zor. Araştırmalarda bu hastalara bakanların yüzde 60'ının depresyonda olduğu saptandı. Alzheimer hastalarının en belirgin özelliği yeni öğrenilmiş bilgileri hatırlamada zorluk çekme. Özellikle kişisel hayatıyla ilgili zamanı ve yeri belli olayları hatırlamada zorluk çekerler. Dikkati vermede ve yoğunlaşmada zorluk olabiliyor. Öğrenme kolay olmuyor. Ayrıca 80 yaşından sonra da organizasyon yapmada, olayları önem sırasına koymada zorluk oluyor.”

Alzheimer’ın 10 habercisi

1. İş becerilerini etkileyen, yakın zamanla ilgili bellek kaybı

2. Günlük işleri yapmada güçlük

3. Konuşmayla ilgili güçlük

4. Zamanı ve mekanları karıştırma

5. Yargı ve karar vermede güçlük

6. Soyut düşünme becerisinde güçlük

7. Sık kullanılan eşyaları yanlış erlere koyma

8. Ruh hali ve davranışlarda değişim

9. Kişilik değişimleri

10. Sorumluluktan kaçınma