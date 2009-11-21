Bir gün geçti, 18 kişiye hala ulaşılamıyor

T24 -



Rize-Erzurum karayolunun İkizdere-İspir arasında kalan 2 bin 600 rakımlı Ovit Dağı'nda kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Çamlık mevkisinde çığ düşmesi sonucu yol ulaşıma kapandı. Bölgede 1 yolcu otobüsü, 1 midibüs ve 3 kamyon mahsur kaldı.

30 yolcusu bulunan otobüs ile kamyonlara ulaşıldı. Kurtarılan 33 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ancak 67. kilometrede 18 yolcuyla birlikte mahsur kalan midibüse henüz ulaşılamadı. Sivil Savunma, AKUT ve Karayolları ekipleri midibüse ulaşmaya çalışıyor.



Işıklar görüldü!

Kar yağışı ve çığ tehlikesine rağmen 30 saati aşkın süredir kurtarma ekiplerinin midibüse ulaşma çabaları sonuç vermedi. Telefonla konuşulan yolculardan birinin, kurtarma ekiplerinin ışığını gördüğünü söylediği gelen bilgiler arasında.



Kayıp 5 kişiden 3'üne ulaşıldı

Öte yandan, mahsur kalan midibüsü aramak üzere İspir ilçesinden yola çıkan 5 kişiden 3'ünün İspir'in Çayırözü köyü yakınlarında bulunduğu açıklandı.

Erzurum Pazaryolu Kaymakamı Mehmet Soğukpınar, midibüstekilere yardımcı olmak üzere yola çıkan, İspir Belediyesi'nde görev yapan ve midibüste bulunan kimi kişilerin yakınlarından oluşan 5 kişiden 3'ünün bulunduğunu bildirdi.

Bulunan kişilerin, bölgedeki ambülansa alındıklarını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden Soğukpınar, ''Yardım amacıyla giden toplam 5 kişiden 3'ünü bulduk. Ancak 2 kepçe operatörüne henüz ulaşamadık. 3 vatandaşımızı hemen ambülansa aldık. Şu an itibarıyla bir sorunları yok. Gayet iyiler. Diğer 2 kişinin aranmasına ise devam ediliyor. Biz de büyük bir merakla ve ümitle çalışmaların sonuçlanmasını bekliyoruz'' şeklinde konuştu.



Çığ tehlikesi var

Kayıp midibüsü arama çalışmalarına Ankara'dan gönderilen Özel Kuvvetlere bağlı Doğal Afetler kurtarma timi ile Diyarbakır'dan bir askeri helikopter ve kasa tipi uçak da katılıyor.

Ancak sis, tipi ve çığ düşme tehlikesi nedeniyle havadan çalışmalarda aksamalar yaşanıyor.



Yolcular rahatsızlandı

24 satten fazladır kurtarılmayı bekleyen yolculardan bazıları eksi 10 dereceyi bulan aşırı soğuk ve stres nedeniyle rahatsızlandı.

Midibüsteki 18 yolcunun çoğunun Atatürk Üniversitesi İspir Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencisi olduğu öğrenildi.



Yakınlarının endişeli bekleyişi

Bu arada, mahsur kalanların yakınları, Çamlık Bakımevi'nde oluşturulan kriz merkezine geldi.

Çalışmaları endişe içinde takip etmeye çalışan vatandaşlar, zaman zaman yakınlarıyla telefon bağlantısı kurarak durumları hakkında bilgi alıyor.

Ancak telefon şarjlarını bitirmemek için, fazla arama yapmamaya çalışıyorlar.

Midibüste mahsur kalanlardan İspir MYO öğrencisi Zafer Mutlu'nun amcası Cevdet Mutlu, yeğeniyle görüştüğünü ve durumunun iyi olduğunu öğrendiğini belirterek ''Bir an önce kurtarılmalarını bekliyoruz'' dedi.



Vali Hacımüftüoğlu: Sorumsuzluk!

Midibüsün bölgedeki ''Dikkat bu yol 17.00-07.00 saatleri arasında trafiğe kapalıdır'' tabelalarını dikkate almadığı öğrenildi.

Yoldan o saatte geçilmesini "sorumsuzluk" olarak nitelendiren Vali Hacımüftüoğlu, “Bütün Türkiye kurtarma çalışmasını izliyor ama hala bizi arayıp yolun ulaşıma açık olup olmadığını soranlar var. Bu sorumsuzluktur. Burada mağdur olan ailelerin, firmaları mahkemeye vermesi gerektiğini düşünüyorum'' dedi.