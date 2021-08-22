BirGün: Fatma Yasak’ı alıkoyan Alper Tasalı serbest bırakıldı

İstanbul Esenyurt’ta Alper Tasalı, Fatma Yasak'ı aracında alıkoydu. KADES uygulamasına başvurduğunu ancak konum istendiğini söyleyen Yasak, Tasalı'nın serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Belirtilene göre Tasalı, Yasak’ın yolunu kesti. Ardından şehir içinde silahla ateş ederek zorla Yasak’ı arabaya bindiren Tasalı, aracı Silivri’ye doğru sürdü.

Fatma Yasak İçişleri Bakanlığı’na bağlı Kadın Destek Uygulaması’na (KADES) basarak can güvenliğinin tehdit altında olduğu mesajını verdi. Canlı konumunun anında paylaşılması gerekirken ekipler ısrarla kadını arayarak konum istedi.

Yaşadıklarını BirGün’e anlatan Fatma Yasak, KADES uygulamasına basmasının ardından defalarca aranıp konum istendiğini söyledi. “Ben canlı konumum gidecek ve takip edecekler sanıyordum” dedi.

Tasalı'nın serbest bırakılmasına da tepki gösteren Fatma Yasak şu ifadeleri kullandı:

“İş görüşmesine gidecektim. Durakta indim. Karşıdan karşıya geçecekken önümde araç durdu. İçinden kendisi çıktı. Elinde silahı vardı. Sonrasında ne işin var diyemeden silahı yanıma doğru ateşledi. Silahı ateşleyince binmek durumunda kaldım, KADES’e bastım anında. Nereye gidiyoruz dedim, Silivri’de boş bir araziye çekeceğim dedi. Sonrasında polis aradı, anlamaması için telefonda ‘Evet iş görüşmesine gelemedim, Silivri’de işim çıktı’ dedim. Ne demek istediğimi anlamadılar, ‘KADES’ten arıyoruz’ dediler. Ben de ‘Evet doğru kişiyi arıyorsunuz ama Silivri’ye doğru gidiyorum’ dedim. Bu şekilde anlayabildiler. Sonrasında Whatsapp’tan konum istediler, gönderdim, yine istediler iki farklı numaraya. Bir süre sonra mesaj geldiğini fark etti, telefonu elimden aldı. Beni telefonumdan bulmaları gerekirken konum istemelerine çok şaşırmıştım.”

“Hadi akıllı davranalım, çok büyük sıkıntıdasın, gel silahı annemlerin evine bırakalım, ben de eşyalarımı alıp çıkayım dedim. Bir süre sonra annemlerin evine döndük. Silahı, bıçağı, mermileri aldım. Evde babam vardı, polisleri aradık. Gelmeleri 15 dakika sürdü. Polisler geldi, ertesi gün nöbetçi mahkemeye çıkarıldı, tutuksuz yargılanacağını öğrendik. Kendisi serbest bırakılmış. Çıktığı gibi sosyal medyada ‘hiç ummadığın bir anda elbet bir gün’ yazmış. Bu rahatlığı tanımışlar ona. O şimdi ‘suç işledim ama beni serbest bıraktılar, öldürsem de çıkarım’ kafasındadır. Ben şu anda evden çıkamıyorum. Belki şu anda kapımın önünde, belki beni bekliyor. Sesimi duyun, ben tutuklanana kadar durmayacağım.”