BirGün'e açılan Fuat Avni davasında beraat kararı

'Fuat Avni' hesabının paylaşımlarını haber yaptıkları gerekçesiyle “FETÖ’ye üye olmamakla birlikte yardım etmek” iddiasıyla yargılanan BirGün çalışanları beraat etti.

BirGün yöneticilerine 17-25 Aralık operasyonları ardından ortaya çıkan Fuat Avni Twitter hesabının paylaşımlarını haber yaptıkları için açılan davanın duruşması görüldü. Savcı, BirGün yazarı Barış İnce, Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın ve çalışanı Cansever Uğur için beraat talep etti. Mahkeme, tüm sanıklar için beraat kararı verdi.

“FETÖ’ye üye olmamakla birlikte yardım etmek” suçlamasıyla açılan davada delil olarak yalnızca 2014-2015 yıllarında birgun.net sitesine girilen “Fuat Avni” adlı Twitter hesabından atılan tweetlerin haberleştirilmesi gösteriliyordu.

Beraat kararı sonrası Twitter hesabından açıklama yapan Barış İnce, "Fuat Avni haberleri yaptığımız için açılan FETÖ davasından BirGün olarak beraat ettik. Bana ayrıca açılan ilgisiz bir twitter hesabı ile ilgili davadan da beraat ettim. Şimdi hedef gösteren yandaş gazetelere dava açıyorum. Kazanacağım tazminatı ÇYDD’ye ve TAKSAV’a bağışlayacağım" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İstanbul Başsavcılığı, Temmuz 2019’da T24, Diken ve Birgün yöneticileri hakkında 2014-2016 yıllarında Fuat Avni mahlaslı Twitter hesabından yapılan paylaşımları haberleştirdiği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Soruşturma sonucunda şüpheliler hakkında ‘örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçlamasıyla dava açılmıştı.

T24'ün kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın, “Fuat Avni” tweetlerinin haberleştirildiği gerekçesiyle 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etmişti.