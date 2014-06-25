'Bir gün çocuğunuz size kendisi hakkında hiç bilmediğiniz bir gerçeği söylerse…'

Çocukları LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks) bireyler olan 5 ailenin hikayesini beyazperdeye taşıyan Benim Çocuğum belgeseli Başka Sinema salonlarında gösterilecek.

Can Candan’ın yönettiği 'Benim Çocuğum' 7 Haziran 2013'te vizyona girmişti. Film, 25 Haziran akşamı Altunizade Capitol Spectrum, Başakşehir Cinetech Mall of Istanbul, Beyoğlu Beyoğlu, Etiler Akmerkez Cinema Pink, Haramidere Cinetech Torium, Kadıköy Rexx ve Ankara Kızılay Büyülüfener Sinemaları’da gösterilecek.

'Benim Çocuğum', çocukları LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks) bireyler olan Türkiyeli bir grup anne ve babaya odaklanarak, bu cesur ve ilham veren ebeveynlerin hikayelerini seyirciye taşıyan uzun metraj bir belgesel.