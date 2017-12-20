'Bir gün CEO' Programı bugünün liderleriyle geleceğin liderleri arasında  köprü kuracak

İSTANBUL, (DHA)-ÜST düzey yönetici araştırma ve değerlendirme alanında dünyanın önde gelen kurumlarından olan OdgersBerndtson’ın 10 yıldır global düzeyde yürüttüğü sosyal sorumluluk programı \'CEO for a day( Bir gün CEO)\' Türkiye’de başladı.

Aralarında Sabancı Holding, Fiba Holding, Kale Grubu, Zorlu Holding, Borusan Holding, Akkök Holding, Siemens, Netaş, Nobel İlaç gibi kendi alanında lider 15 kurumun lider ve CEO’larının yer aldığı \'Bir Gün CEO\' Programı, geleceğin lider adaylarını belirlemek ve kuşaklar arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek üzere tasarlandı.

İlk yılında çeşitli üniversite ve STK’ların önerdiği yaklaşık 1000 öğrenci yoğun bir eğitim ve değerlendirme sürecinden geçti. Süreç sonunda 15 genç, bu eğitimlerin üzerine Türkiye’nin alanında öncü şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile buluşarak, teorik eğitimin üzerine uygulamayı da görme şansı bulacak.

KENDİ ALANINDA LİDER 15 SEÇKİN KURUM KATILIYOR

TÜİK\'in 2016 verilerine göre Türkiye\'nin 15–24 yaş aralığında 12.9 milyon genç nüfusa sahip olduğu tespit edildi. Yakın zamanda yayınlanan Eurostat verilerine göre ise, Türkiye 29,7 ile yaş ortalaması bakımından da Avrupa’nın en genç ülkesi. Buna, insan ömrünün uzaması ve değişim hızının giderek artması da eklediğinde, bugünün gençleri ile yarının liderlerinin, önceki kuşaklardan daha uzun dönemli planlar yapmak zorunda kalacağının ortaya çıktığı kaydediliyor. Bu aşamada, özellikle üst düzey yöneticilerle genç lider adaylarının sağlıklı iletişim kurabilmesi ve geleceği ortak akılla tasarlamasının kritik hale geldiğine dikkat çekiliyor.

Üst düzey yönetici araştırma ve değerlendirme çalışmaları konusunda dünyanın önde gelen kurumlarından OdgersBerndtson, iş yaşamında kuşaklar arasındaki sağlıklı iletişimin kurulması ve gelecek planlarının birlikte yapılmasını sağlamak amacıyla bugünün liderleri ile geleceğin liderlerini bir araya getirdi. 10 yıldır farklı ülkelerde başarıyla uygulanan sosyal sorumluluk projesi “CEO fora Day – Bir Gün CEO” Programı, Türkiye’de alanında lider 15 kurumun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

10 YILDIR DÜNYA ÇAPINDA UYGULANIYOR

“Bir Gün CEO” Programı, geleceğin umut vadeden liderlerini keşfetmek ve onları geleceğe hazırlamak amacıyla tasarlandı. 10 yıldır dünyanın farklı ülkelerinde uygulanan programa, Türkiye’deki ilk yılında, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarından bine yakın genç programa aday gösterildi. Aday gençler, süreç boyunca kapsamlı eğitimlerden geçirildi.

BİN GENÇ GELECEĞE BUGÜNDEN HAZIRLIK YAPTI

\'Bir Gün CEO\' programı çerçevesinde bugüne kadar yaklaşık bin genç, iş dünyasına hazırlık için eğitimler aldı. Dünyaca ünlü motivasyonel koç, konuşmacı ve hikaye anlatıcı Michael Kass tarafından yürütülen “Hikaye Anlatımı: \"Birleştir, İlham Ver, Dönüştür” çalıştayında, gençlere doğru hikaye anlatım teknikleri ile grupları bir araya getirmenin, birleştirmenin, ve onları harekete geçirmenin nasıl mümkün olabildiği anlatıldı. “Tasarım Odaklı Düşünme Çalıştayı”nda ise, takımlar halinde belirli tasarım sorunları üzerine çalıştı ve yaratıcı çözüm prototipler ürettiler. Programdaki bir diğer çalışma da Yönetim Danışmanlığı alanında dünyanın lider kurumlarından McKinsey&Co. ile birlikte tasarlanan “Karışık Problemleri Çözebilme Çalıştayı” oldu. Genç katılımcılar, bu çalıştayda değişen dünya dinamikleri ışığında kurumların liderlerinde ihtiyaç duydukları karmaşık problemleri çözebilme, stratejik icra, yaratıcılık ve inovasyon, takım çalışması ve işbirliği gibi kritik yetkinlikleri yaşayarak öğrendi.

Programda, 4 Ekim’de gerçekleştirilen lansman toplantısının ardından sayıları 60’a kadar indirilen öğrencilerle son mülakatlar gerçekleştirildi. Öğrenciler, bu süre zarfında bir günlerini geçirecekleri CEO’larla bir araya gelerek, karşılıklı olarak o günü en verimli şekilde nasıl geçirebileceklerinin provasını yaptı. Sonuncusu 18 Aralık’ta yapılan bu toplantıların ardından ilk 15 öğrenci belirlenecek ve CEO’larla eşleştirilecek. Ocak 2018 itibariyle de CEO ve öğrenciler ajandalarına göre bir günü birlikte geçirerek karşılıklı yeni deneyimler kazanacaklar.

\'BİR GÜN CEO\' DANIŞMA KURULU\'NDA KİMLER VAR?

Güler Sabancı (Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı), Hüsnü Özyeğin (Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı), Arzuhan Doğan Yalçındağ (Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı), Zeynep Bodur Okyay (Kale Grubu Başkanı ve CEO’su), Virginia Bottomley (OdgersBerndtson Yönetim Kurulu & CEO Grubu Başkanı).

\'BİR GÜN CEO\' PROGRAMINA KATILIMCI KURUMLAR

Agah Uğur (Borusan Holding CEO’su), Ahmet Dördüncü (Akkök Holding CEO’su), Hakan Ateş (Denizbank Finansal Hizmetler Grubu CEO’su), Hakan Şahin (Nobel İlaç CEO’su), Hüseyin Gelis (Siemens Türkiye CEO’su), Humprhry Hatton (Deloitte Türkiye CEO’su), MarcoVotta (Türk Traktör CEO’su), Mehmet Göçmen (Sabancı Holding CEO’su), Mehmet Ali Akarca (Koçsistem CEO’su),Murat Özyeğin (Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi), Müjdat Altay (Netaş CEO’su), Ömer Yüngül (Zorlu Holding CEO’su), Özge Bulut Maraşlı (Kanal D&Yapım Şirketlerinden Sorumlu CEO), Soner Cesur (Arvato Türkiye CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi) ve Zeynep Bodur Okyay (Kale Grubu Başkanı ve CEO’su)

28 ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

1965’te kurulan ve yarım asrı aşkın süredir uluslararası üst düzey yönetici araştırma, değerlendirme hizmetleri sağlayan OdgersBerndtson, dünyanın en başarılı kurumlarını yönetecek ve yönlendirecek olağanüstü yönetim yeteneklerinin seçilmesi ve geliştirilmesine odaklanmış ve halen 28 ülkede 56 ofisiyle faaliyet göstermektedir. Yerel pazar bilgisi ile uluslararası en iyi uygulama standartlarının eşsiz bir bileşimini sunan OdgersBerndtson Türkiye ise, kurulduğu 1998 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren önde gelen yerli ve çokuluslu kuruluşlara CEO Yönetim Kurulu Hizmetleri, Üst Düzey Yönetici Araştırma, Uluslararası Projeler ile Yönetici Değerlendirme ve Gelişim konularında başarıyla hizmet veriyor.

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