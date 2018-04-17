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Spor

Bir Guardiola klasiği

Pep Guardiola, ilk Premier Lig zaferine imza attı

17 Nisan 2018 18:45

İspanyol Teknik Direktör Pep Guardiola, 9 sezondur sürdürdüğü teknik direktörlük hayatında 7'nci lig şampiyonluğunu yaşadı. La Liga ve Bundesliga'da 3'er kez şampiyonluk sevincini tadan Guardiola, ilk Premier Lig zaferine de imza attı.

DHA'da yer alan habere göre; teknik direktörlük kariyerine Barcelona ile başlayan ve ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi, Kral Kupası ve La Liga şampiyonluğu yaşayan Guardiola, İspanya'da toplam 3 lig şampiyonluğu, 2 Kral Kupası, 3 Şampiyonlar Ligi kupası kazandı. Teknik adam, Bundesliga'da ise Bayern Münih ile 3 kez lig şampiyonluğu ve 2 de lig kupası kaldırdı. Premier Lig'de ilk sezonunu kupasız kapatan Guardiola, 2'nci sezonunda Manchester City ile hem lig şampiyonluğunu hem de lig kupasını kazandı. 

Pep, sadece Barcelona'dan ayrıldığı 2011-2012 sezonunda ve geçen sezon Manchester City'nin başında lig şampiyonluğu sevinci yaşayamadı.  

Ayrıca İspanyol teknik direktör, 3'er kez UEFA Süper Kupası'nı ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı da kazanma başarısı gösterdi. 

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