Bir grup gösterici Başbakanlık Çalışma Ofisi'nin camlarını kırdı

Beşiktaş’ta olayların yeniden şiddetlenmesinden sonra akşam saatlerinde kalabalık bir grubun Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisi koruma polislerine taşlı saldırıda bulunduğu öğrenildi.
Saldırılarda Başbakanlık binasının camları kırıldı. 7 polisin yaralandığı ileri sürüldü. Gösterici grup içeri girmeye çalışırken polis gazla müdahalede bulundu. Göstericiler kaçmaya çalışırken, polis sokak aralarında takibe başladı. Beşiktaş’taki gerginliğin artması üzerine Başbakanlık çalışma ofisi çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.