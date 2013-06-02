Polisin gaz bombalı müdahalesi Akaretler'de sürüyor

Taksim'de, Gezi Parkı eylemlerinin 5. gününde polisin Gezi Parkı'ndan çekilmesiyle göstericiler Gezi Parkı'na girdiler. Taksim'den Beşiktaş'a ilerleyen gruplar, burada polisle karşılaştı. Grup ile polis arasında çatışma çıktı. Polis, göstericiler gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. Göstericiler ise polise taş atarak karşılık verdi.

Eylemciler müdahalenin ardından ara sokaklar, Barbaros Bulvarı, Çırağan Caddesi ve Dolmabahçe yönüne kaçtı. Eylemcilerle polis arasında kovalamaca devam ederken, bazı göstericilerin çevredeki iş yerlerine sığındığı görüldü. Göztericiler, kaldırım taşlarından barikat yaptıkalrı görüldü. Göstericiler ile esnaf arasında da zaman zaman tartışma çıktı. Bazı eylemciler de çevredeki dükkanlara zarar verdi.

Polis aracı yakıldı

Gümüşsuyu'ndan Dolmabahçe yönüne gidişte İnönü Stadı'nın yanında terk edilmiş bir halde bulunan polis aracı da eylemciler tarafından ateşe verildi. İtfaiyenin bir süre müdahale edemediği araçta yoğun hasar meydana geldi.

Akaretlerde gaz bombalı müdahale

Taksim’deki sessiz bekleyiş sürerken, saat 22.00 sıralarında Beşiktaş Akeretler yokuşunda konuşlanan polis yeniden vatandaşların üzerine gaz bombasıya müdahaleye başladı. Vatandaşlar atılan gaz bombalarından kaçmaya çalıştı. Ancak gaz bulutu tüm Beşiktaş bögesine yayıldı. Bu arada CHP Beşiktaş ilçe binası polis tarafından ablukaya alındı. İlçe binaının balkonuna sürekli gaz bombası atıldığı ve içerdekilerin tehlike altınd olduğu öğrenildi.

Gazeteci Ümit Aslanbay Halk TV canlı yayınında Akaretler'deki durumu anlattı. Sokak aralarında polisin şiddetinin sürdüğünü söyleyen Aslanbay, şöyle dedi:

"Vatandaşın yaptığı hiçbir şey yapmıyor. İnsanlar sadece bekliyor. Polis kendi vatandaşına karşı savaşır durumda. İnanılmaz birşey. Ne taş atan var, ne saldırıda bulunan vatandaş var. Sadece bazı gençler atılan gaz bombalarını geri atıyorlar. Orantısız güç demek bile anlamsız. Çünkü polis dışında güç kullananan yok. Duran insanlara saldırıyorlar. "