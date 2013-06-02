T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polisin gaz bombalı müdahalesi Akaretler'de sürüyor

Taksim'de yaşanan arbede polisin geri çekilmesiyle yumuşarken, Beşiktaş'ta polis ve eylemciler arasında şiddetli çatışma çıktı

02 Haziran 2013 00:08

Taksim'de, Gezi Parkı eylemlerinin 5. gününde polisin Gezi Parkı'ndan çekilmesiyle göstericiler Gezi Parkı'na girdiler. Taksim'den Beşiktaş'a ilerleyen gruplar, burada polisle karşılaştı. Grup ile polis arasında çatışma çıktı. Polis, göstericiler gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. Göstericiler ise polise taş atarak karşılık verdi.

Eylemciler müdahalenin ardından ara sokaklar, Barbaros Bulvarı, Çırağan Caddesi ve Dolmabahçe yönüne kaçtı. Eylemcilerle polis arasında kovalamaca devam ederken, bazı göstericilerin çevredeki iş yerlerine sığındığı görüldü. Göztericiler, kaldırım taşlarından barikat yaptıkalrı görüldü. Göstericiler ile esnaf arasında da zaman zaman tartışma çıktı. Bazı eylemciler de çevredeki dükkanlara zarar verdi.

 

Polis aracı yakıldı

 

Gümüşsuyu'ndan Dolmabahçe yönüne gidişte İnönü Stadı'nın yanında terk edilmiş bir halde bulunan polis aracı da eylemciler tarafından ateşe verildi. İtfaiyenin bir süre müdahale edemediği araçta yoğun hasar meydana geldi.

 

Akaretlerde gaz bombalı müdahale

Taksim’deki sessiz bekleyiş sürerken, saat 22.00 sıralarında Beşiktaş Akeretler yokuşunda konuşlanan polis yeniden vatandaşların üzerine gaz bombasıya müdahaleye başladı. Vatandaşlar atılan gaz bombalarından kaçmaya çalıştı. Ancak gaz  bulutu tüm Beşiktaş bögesine yayıldı. Bu arada CHP Beşiktaş ilçe binası polis tarafından ablukaya alındı. İlçe binaının balkonuna sürekli gaz bombası atıldığı ve içerdekilerin tehlike altınd olduğu öğrenildi.

Gazeteci Ümit Aslanbay Halk TV canlı yayınında Akaretler'deki durumu anlattı. Sokak aralarında polisin şiddetinin sürdüğünü söyleyen Aslanbay, şöyle dedi:

"Vatandaşın yaptığı hiçbir şey yapmıyor. İnsanlar sadece bekliyor. Polis kendi vatandaşına karşı savaşır durumda. İnanılmaz birşey. Ne taş atan var, ne saldırıda bulunan vatandaş var. Sadece bazı gençler atılan gaz bombalarını geri atıyorlar. Orantısız güç demek bile anlamsız. Çünkü polis dışında güç kullananan yok. Duran insanlara saldırıyorlar. "

 

 

 

ETİKETLER

Akaretlergezi parkı direnişieylemcilerpolistoma

İlgili Haberler

Gezi Parkı direnişinin 5. gününde Taksim Meydanı

İstanbul Valiliği, Taksim'de miting yasağını kaldırdı; kalabalık Gezi Parkı'na doğru ilerliyor...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24