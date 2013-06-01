Gezi Parkı direnişinin 5. gününde Taksim Meydanı

Gezi Parkı yok olmasın diye 5 gündür eylem yapanların parka girişine izin verildi. Polis, Taksim Meydanı'ndan ayrılırken bir anda tansiyon yükseldi. Polis gaz bombasıyla müdahale etti. Zaman zaman gerginlik yaşansa da 16:30 itibariyle durum sakinleşti. Taksim meydanında binlerce kişi toplandı.

İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'ndaki polisler, İstiklal Caddesi-Tepebaşı ve farklı istikametleri kullanarak çekildi. Gezi Parkı'ndaki barikatlar kaldırıldı. Binlerce İstanbullu, Gezi Parkı'na akın etti. Kalabalık, meydanı doldururken Taksim Gezi Parkı'ndan siyah bulutlar yükseldi. Parktaki inşaat çalışmaları kapsamında kurulan konteynerler yandı. Yangını, eylemciler söndürdü.

Güvenlik güçlerinin toplu şekilde çekildiğini gören ara sokalardaki gruplar, alkışlar ve sloganlarla güvenlik güçlerini protesto etti.

Saat 15.45 olduğunda polis çekilirken bir kaç kişinin su şişesi atması karşısında güvenlik güçleri de gaz bombasıyla müdahale etti. Gezi Parkı'nda halaylar çekilirken, Taksim Meydanı'nda bir anda tansiyon yükseldi.

Polisin bir süre sonra çekilmesiyle AKM tarafına tamamen çekilmesiyle birlikte binlerce kişi bir anda Taksim Meydanı'nı doldurdu.

Tepebaşı, İstiklal Caddesi, Harbiye, Gümüşsuyu, Sıraselviler üzerinden meydana ulaşan göstericiler, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde toplandı.

Gezi Parkı'nda yangın

Bu arada Gezi Parkı'dan dumanların yükseldiği görüldü. Dumanın nedeninin çevik kuvvete ait bir barınma noktasının yanmasından dolayı olduğu anlaşıldı. İnşaat çalışmaları kapsamında kurulan yapıda çıkan yangın, eylemcilerin çabalarıyla söndürüldü.