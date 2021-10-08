Bir grup ABD askerinin bir yıldan uzun süredir Tayvan'da orduya eğitim verdiği ortaya çıktı

Yeni bir rapor, ABD’nin en az bir yıldır Tayvan’a gönderdiği küçük bir askeri eğitmen ekibiyle buradaki orduyu eğittiğini ortaya çıkardı.

The Wall Street Journal’ın aktardığına göre, ABD özel güçlerinden yaklaşık 20 asker ve bir grup deniz kuvveti askeri, Tayvan güçlerini eğitiyor. Eğitmenlerin Tayvan’a eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde gönderildiği ancak bugüne kadar raporlanmadığı belirtildi.

Çin ve Tayvan arasında hava savunma tanımlama bölgesi (ADIZ) üzerinden gerilim son zamanların en yüksek seviyesine çıkarken Tayvan lideri Tsai Ing-wen, “Tayvan, özgürlüğünü ve demokratik yaşam tarzını korumak içi ne gerekiyorsa yapacak” demişti.

Pentagon sözcüsü, söz konusu raporla ilgili doğrudan bir açıklama yapmadı ancak “Tayvan’a yönelik desteğimiz ve savunma ilişkimiz şu anki mevcut tehdit Çin’e karşı sürüyor” dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise bir açıklama yaparak ABD’nin Tayvan’a askeri destekte bulunmayı durdurması çağrısı yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Çin, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gereken adımları atacaktır”

ABD askerler, Washington’ın Çin’le diplomatik ilişkiler kurduğu 1979’dan bu yana Tayvan’da kalıcı bir şekilde yer almamıştı.

Çin-Tayvan gerilimi yükseliyor

Çin, Ekim ayının ilk dört gününde Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesine izinsiz olarak yaklaşık 150 uçak soktu.

Pekin, Tayvan toprakları üzerinde hak iddia ediyor ve Tsai liderliğindeki hükümeti "ayrılıkçı" olarak nitelendiriyor. İki ülke, 70 yılı aşkın süredir ayrı yönetiliyor. Az sayıda ülke, Tayvan'ı bağımsız bir devlet olarak tanıyor.

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