Bir gözünü kapkaççıların diğer gözünü ineğin saldırısında kaybetti

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’un Kargı ilçesinde yaşayan Dursun Özcan (63), bir gözünü, çalışmak için gittiği İstanbul\'da kapkaççıların, diğer gözünü ise bakımını yaptığı ineğin saldırısında kaybetti. Doktorların, yapay mercekle bir gözünün görebileceğini söylediği Özcan, yetkililerden yardım istedi.

İstanbul’da hafriyat kamyonu şoförlüğü yapan Dursun Özcan, eşi Durmuşa Özcan ile birlikte düğüne giderken kapkaççıların saldırısına uğradı. Saldırganlarla boğuşma sırasında kapkaççılardan birisi Dursun Özcan’ın sağ gözüne taşla vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan ve ameliyat alınan Özcan’ın sağ gözü kurtarılamadı. Saldırının ardından şoförlük yapamayan Özcan, memleketi Çorum’un Kargı ilçesine ailesiyle birlikte geri dönmek zorunda kaldı. Tek gözüyle çiftçilik yapan Özcan’ın peşini talihsizlikler burada da bırakmadı. Ablasına ait ineğin bakımını yaparken hayvanın saldırısına uğrayan Dursun Özcan, aldığı darbe ile bu kez de sol gözünden yaralandı. Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özcan bu kez de sol gözünü kaybetti.

Gözlerinin yeniden görmesi için Çorum başta olmak üzere Ankara’da ve İstanbul’da bir çok hastaneye tedavi imkanı bulmak için müracaat etti. Bazı doktorlar Özcan’a “Yapay mercek önerisinde bulundu. Ancak masrafların yüksek olması nedeniyle bu imkandan yararlanamadı. Tedavi için 75 bin TL’ye ihtiyacı olduğunu bu para bulunduğu taktirde yapay mercekle gözlerinin birisinin görebileceğini kaydeden Özcan, “4 çocuğum var, tek isteğim Ankara’da İstanbul’da yatay mercek takılarak gözümün birisinin az da olsa görebileceği söylendi. Ancak bunun için 75 bin TL’ye ihtiyacım var. Ameliyat olursam gözüme kavuşup torunlarımı bile görebileceğim. Gözümün birisi açılacak. İyi, kötü kendi işlerimi yapabileceğim. Böyle çok zoruma gidiyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanım ve Başbakanımdan hatta işadamlarımdan yardım istiyorum” dedi.

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