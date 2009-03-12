Bir gözü aşağıya kaydı

Gözünün arkasındaki kitlenin baskı yapması sonucu sağ gözü aşağı doğru itilip, ileri doğru fırladığı için simetrisi bozulan yüzünü şapka ile gizlemeye çalışan 16 yaşındaki Büşra Çakar, 6 saat süren ameliyatla eski görünümüne kavuştu.



Bursa’da, gözünün arkasındaki kitlenin baskı yapması sonucu sağ gözü aşağı doğru itilip, ileri doğru fırladığı için simetrisi bozulan yüzünü şapka ile gizlemeye çalışan 16 yaşındaki Büşra Çakar, 6 saat süren ameliyatla eski görünümüne kavuştu. Bursa Acıbadem Hastanesi’nde Beyin Cerrahisi ve Kulak Burun Boğaz ekiplerinin birlikte gerçekleştirdikleri operasyonda, Büşra’nın başının üst kısmından içeri girilerek deforme kemik kitlesi temizlendi, gözü eski yerine yerleştirildi.



Buşra Çakar'ın gözünün arkasındaki kemik kitlesinin genişlemesi nedeniyle sağ gözü, diğer gözüne göre her geçen gün aşağı inmeye başladı. Ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için ameliyat olamayan genç kıza Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı (HASVAK) yardım eli uzattı. Ameliyatı yapacak olan doktorlar ücret almayacaklarını açıklarken, Büşra’nın yüzünde kemik yerine kullanılacak dolgu ve diğer ameliyat malzemelerinin masraflarının karşılanabilmesi için HASVAK, hayırseverlere yardım çağrısı yaptı. HASVAK'ın Büşra'ya yardım için başlattığı kampanyaya Türkiye’nin her yerinden destek geldi.



Bursa Acıbadem Hastanesi'ndeki operasyonu, Beyin Cerrahı Başhekim Prof. Dr. Kaya Aksoy ile Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Levent Erişen, iki ayrı ekiple gerçekleştirdi. Büşra Çakar’ın gözünün arkasında ve gözünün üst kısmında kemikleri bozan kitle başın üst kısmından içeri girilerek temizlendi. Prof. Dr. Kaya Aksoy, “Biz yukarıdan temizledik, Levent Hoca da alt kısımda buruna yayılan kitleyi aldı. Gözün arkasındaki ve üstündeki kitleyi tamamen boşalttık. Büşra’nın gözünü yerine yerleştirdik” dedi.





Büşra’nın sağ gözünün artık diğer gözüyle aynı hizada olduğunu belirten Prof.Dr. Kaya Aksoy, kemik kitlesinin temizlenmesiyle boş kalan yere plastik ameliyatla kozmetik, kemik oluşumu gerçekleştirdiklerini belirtti. Prof. Dr. Aksoy, “Büşra’nın gözlerinin güzelliği, kaşlarının simetrisi gözüküyor. Alnındaki o asimetrik alan gitti, bütün tümörü temizledik. Operasyon yapılmasaydı, gözünün görmesinde, sağa sola yukarı aşağı hareketlerinde problem olabilirdi. Beyine de baskı oluyordu, beynindeki baskı problem yapabilirdi, onlar ortadan kalktı. Gözü normale geldi” diye konuştu. Büşra Çakar’ın kısa sürede taburcu olacağını belirten Prof. Dr. Kaya Aksoy, iyi huylu olduğunu sanmalarına rağmen tümörün patolojik sonuçlarının beklendiğini söyledi.



