Bir gol bir asistle Newcastle'a galibiyeti getiren Maximin'den, maç öncesi kendisini eleştiren taraftara "çöp kutusu" göndermesi

T24 Spor

Premier Lig'de düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Newcastle United, deplasmanda Burnley'i 2-1 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmada bir gol bir asistle oynayan Allan Saint-Maximin, maçtan önce kendisini eleştiren taraftara "çöp kutulu" bir fotoğrafla yanıt verdi.

Maçtan önce Patrick isimli bir taraftar Maximin için "Yedek kulübümüze bile girmemesi gereken abartılı oyuncu" ifadelerini kullanmıştı. Maçın ardından taraftarın bu mesajını alıntılayan futbolcu, "çöp kutusu" fotoğrafıyla yayımladığı paylaşımında "Yorumun için teşekkürler Patrick" yazdı.