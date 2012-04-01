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Yaşam

Bir göktaşı dünyaya hızla yaklaşıyor

NASA tarafından yapılan açıklamada, dünyaya çarpma tehlikesi olmayan bir asteroitin çok yakından geçeceği bildirildi

01 Nisan 2012 13:10

ABD Uusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bugün bir asteroitin Dünya’nın yakınından geçeceğini açıkladı. Bazılarının 1 Nisan şakası sandığı açıklamanın gerçek olduğu belirtilirken, gök bilimciler asteoitin Dünya’ya çarpma olasılığı bulunmadığını belirtti.
 
2012 EG5 adı verilen asteroit, TSİ 11.32’de Dünya’ya Ay’dan daha yakın bir mesafeden geçecek. Yaklaşık 46 metre genişliğindeki asteroit, Dünya için bir tehdit oluşturmuyor.

NASA’nın California’daki Jet İtiş Gücü Laboratuarı’nın (JPL) Twitter hesabından yapılan açıklamada, “2012 EG5, 1 Nisan günü tehdit oluşturmadan Dünya’nın yanından geçecek” denildi.


Şaka değil gerçek


2012 EG5, Dünya’ya en çok 230 bin kilometre yaklaşacak. Bu mesafe, Dünya ile Ay’ın arasındaki mesafenin yarısından biraz daha fazla. Ay’ın, Dünya’nın etrafındaki dönüşünde koruduğu mesafe yaklaşık 382 bin 900 kilometre.

NASA, 2012 EG5’in son bir hafta içinde Dünya’nın yanından geçecek üçüncü küçük asteroit olduğunu belirtti. 26 Mart’ta, 2012 FP35 ve 2012 FS35 adlı iki küçük asteroit daha tehdit oluşturmadan Dünya’yı sıyırıp geçmişti.

Bir otobüs büyüklüğündeki 2012 FP35, yeryüzüne 154 bin kilometre yaklaşmış, bir araba büyüklüğündeki 2012 FS35 ile Dünya arasındaki mesafe ise sadece 58 bin kilometreye düşmüştü.

Gök bilimciler, çok yakından geçmelerine rağmen, küçük asteroitlerin Dünya’nın atmosferine girmeleri halinde parçalara ayrılacağını ifade etti.


Ziyaretler devam ediyor


2012 EG5, 13 Mart’ta keşfedilmişti. 28 Mart’ta keşfedilen bir diğer küçük asteroit 2012 FA57 ise 4 Nisan’da gökte belirip yok olacak.

JPL, Near-Earth Object Program ile Dünya’yı tehdit edebilecek gök cisimlerinin tespit edilmesi için çalışıyor.

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