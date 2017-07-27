Bir göçmen'in hayatını konu alan "Ben de buradayım" belgeseli destek bekliyor

Bir yıldan uzun süredir geliştirilmekte olan ve yönetmenlik koltuğuna Kıvılcım Akay'ın oturduğu belgesel film "Ben de Buradayım"ın çekimlerinin ağustos ayında başlaması planlanıyor. Belgeselin Senegal çekimleri için kitlesel fonlama sitesi "Fongogo" üzerinden kampanya başlatıldı.

Belgesel destek bekliyor

Belgesel, Laleli'de bir tekstil firmasında çalışan 29 yaşındaki Senegalli göçmen Amina'nın hayatı ve model olma hayallerini anlatıyor. Göçmen-mülteci kadınların yaşamına ve "var olma" isteklerine ışık tutarak beyaz perdeye yansıtılacak olan yapımın Senegal çekimleri için, kitlesel fonlama sitesi Fongogo üzerinden kampanya başlatıldı.

Kadın dayanışmasına yeni bir perspektif sunuyor

Güçlü bir empati duygusuyla yola çıkılan belgesel, Türkiyeli kadınlarla, göçmen-mülteci kadınları bir araya getirerek, kadın dayanışmasına yeni bir perspektif sunmayı hedefliyor. Antalya Film Forum En İyi Belgesel Pitching Ödülü ve Kültür Bakanlığı Belgesel Yapım Desteği alan belgesel, geçtiğimiz aylarda seçildiği DocsBarcelona'da uluslararası belgesel endüstrisine sunuldu.

Türkiye'nin ilk moda belgeseli "Modanın 100 Yılı" ve savaş mağduru çocukların barış isteğini anlatan "Dileğim Barış Olsun" belgesellerinin yönetmeni Kıvılcım Akay'ın 3. belgesel projesi olan yapımın görüntü yönetmenliğini Meryem Yavuz üstleniyor. Belgeselin yapımcısı İstanbul Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen Köprüde Buluşmalar ekibinden Aslıhan Altuğ ortak yapımcısı ise yine aynı ekipten Beste Yamalıoğlu.

Dakar yakınlarındaki Goree Adasında yapılacak çekimlerle köleliğin karanlık tarihiyle bugünkü şekline yakından bakılacak. Senagal’de gerçekleşecek çekimlerin belgeselin gövdesini oluşturacağını düşünen film ekibi aynı zaman bir anne olan Amina’yı da 2 yıldır görüşmediği kızına kavuşturmayı planlıyor.