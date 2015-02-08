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'Bir Gladyo Projesi: The Gulen' adlı belgesel, galasını Pensilvanya'da yaptı

Belgeselde cemaatin ABD bağlantılı derin bir yapılanma olduğu iddia ediliyor

08 Şubat 2015 21:55

Fethullah Gülen ve cemaatin ABD bağlantılı bir 'derin yapılanma' olduğu iddiasını işleyen “The Gulen” adlı belgesel, ABD'de galasını dün Pensilvanya'da yaptı.

Gülen ve hareketinin CIA ve NATO şemsiyesi altında kurulduğu ileri sürülen "The Gulen" belgeselinin yönetmenliği Serkan Koç'a ait. Gala, Gülen'in yaşadığı çiftliğin bulunduğu Saylorsburg kasabası yakınlarındaki "Gap Theater" adlı sinema salonunda yapıldı.

"Bir Gladyo Projesi" alt başlığıyla yayınlanan ve Wayne Madsen ve William Engdahl gibi adlı gazetecilerle yapılan mülakatları da içeren belgesel, Fetullah Gülen'in Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) rehberliğinde, başta Orta Asya olmak üzere çeşitli bölgelerde ABD çıkarları için faaliyet yürüttüğü iddialarını ele alıyor.

Gösterimin ardından düzenlenen panelde izleyicilere hitap eden Koç, belgeselin yapımına üç yıl önce başladığını ve çıkış noktasının Fetullah Gülen isminin "arkasındaki esas kuvvet"in ne olduğu sorusu olduğunu belirtti. "Bu film bir takım duyumlar ya da mantık yürütmeleriyle hazırlanmış bir film değil" diye konuşan Koç, belgeselin Gülen hareketinin faaliyetlerini incelemek için gittikleri ülkelerden ve Türkiye 'den elde ettikleri bulgular üzerine kurgulanmış bir yapım olduğunu vurguladı.

"The Gulen" belgeseli pazar günü New York'ta bulunan "Anthology Film Archives" sinema merkezinde gösterilecek. 

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