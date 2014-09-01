Bir gecekondu daha yıkılmamak için direniyor

Fikirtepe'deki dönüşüm direnişi örnek oldu. Yenimahalle'deki kentsel dönüşüm bölgesinde bir gecekondu, çevresinin şantiyeye dönmesine rağmen, sahibinin sıkı pazarlık yapması nedeniyle yıkılamıyor.

Urankent Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşayan, gecekondu sahibi Sait Kaplan, yaptığı açıklamada, Yenimahalle Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm projesi kapsamında bölgedeki birçok gecekondunun yıkıldığını belirtti. Diğer gecekondu sahiplerinin belediye ile uzlaştığını, ancak kendisinin talepleri karşılanmadığı için evinin yıkılmasına izin vermediğini anlatan Kaplan, bu nedenle çevrede inşaat başlamasına rağmen evinin tek başına hala ayakta durduğunu söyledi. İnşaat alanının ortasında kalan evinin, İstanbul Fikirtepe'deki gecekonduyu anımsattığını ifade eden Kaplan, belediyeyle ilgili devam eden mahkeme süreci sonuçlanıncaya kadar evinde oturmaya devam edeceğini bildirdi. Kaplan, evlerinin bahçesinin bir bölümünün projeyi yürüten inşaat firmasının iş makineleriyle yıkıldığını, ancak haklarını sonuna kadara arayacaklarını söyledi.

Bin 98 gecekondu yıkıldı

Yenimahalle Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada da belediyenin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yürüttüğü proje çerçevesinde, bin 98 gecekondunun yıkılarak yerine bin 502 konutun inşa edildiği bildirildi. Projenin hızla devam etmesine karşın 19 gecekondu ile anlaşmazlık yaşandığı belirtildi. Sorunun, "evrak eksikliği nedeniyle imar affından yararlanamayan ve hiçbir hakkı bulunmayan vatandaşların evlerinden çıkmak istememesinden ve bazı hak sahiplerinin açtığı davaların devam etmesinden" kaynaklandığı kaydedildi.

Konuyla ilgili olarak yasal sürecin sona ermesinin beklendiği, belediye lehine karar verilmesi halinde bu gecekonduların da yıkılacağı belirtildi.