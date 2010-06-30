Bir gecede karar verdi, nikah masasına oturdu

T24- İzmir 'in gözde turizm merkezi Çeşme, 2010 sezonunda sürpriz bir nikaha ev sahipliği yaptı.



Televizyon yapımcısı Ferruh Taşdemir ile bir gecede evlenmeye karar veren manken Özge Ulusoy, Aya Yorgi Koyu'nda Marakeş adlı Beach Club'te, 20 davetlinin katıldığı törenle dünya evine girdi.

Çiftin şahitliklerini Önder Bekensir, Demet Akalın ve manken Bilge Kara yaptı. Özge Ulusoy'un annesi Armağan Ulusoy, nikaha itiraz ederken, “Hakkımı helal etmeyeceğim” diye bağırdı.



Uluslararası Çeşme Müzik Yarışması öncesinde düzenlenecek defilelerde podyuma çıkmak için Çeşme'ye gelen manken Özge Ulusoy ile tatil için her yıl Çeşme'yi tercih eden televizyon yapımcısı Ferruh Taşdemir'in pazar gecesi arkadaş yemeğinde başlayan ‘evlilik’ şakalaşması nikah masasında noktalandı.



Üç gün öncesine kadar adı şarkıcı Kenan Doğulu ile aşk dedikodularında geçen Özge Ulusoy, pazar gecesi aldığı evlilik teklifine ‘Evet’ yanıtı verdi. Pazartesi gecesi Radisson Blu Otel'de düzenlenen kına gecesinin ardından çift, bu gece (Salı), Aya Yorgi Koyu'ndaki Marakeş adlı Beach Club'te, 20 davetlinin katılımıyla evliler kervanına katıldı.



ANNE ULUSOY'DAN İTİRAZ



Çiftin şahitliklerini Demet Akalın, eşi Önder Bekensir ve manken Bilge Kara yaptı. Özge Ulusoy'un evlenme kararını duyan annesi Armağan Ulusoy'da İstanbul 'dan ilk uçakla İzmir 'e gelerek nikahı bastı. Evlilik kararına itiraz eden anne Ulusoy, “Hakkımı helal etmeyeceğim” diye bağırdı. Ardından fenalaşan Armağan Ulusoy, gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.