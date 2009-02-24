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Yaşam

Bir gecede 46 kişi zehirlendi

Kahramanmaraş’ta, çeşitli semtlerde oturan 46 kişi kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

24 Şubat 2009 02:00

Kahramanmaraş’ta, çeşitli semtlerde oturan 46 kişi kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

İl merkezinde etkili olan lodos nedeniyle kömür sobalarından sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 46 kişi gece boyunca yakınları tarafından hastanelere getirildi. Zehirlenme belirtileri görülen 46 kişiden 44'ü tedavilerinin ardından taburcu edilirken 2 kişinin ise Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nde tedavileri sürüyor.

İl Sağlık Müdürü Reha Hüdayioğlu, kentte etkili olan lodos nedeniyle dün geceden bu yana hastanelerine karbonmonoksit gazından zehirlenen 46 kişinin müracaat ettiğini, 44'ünün taburcu edildiğini 2 kişinin ise tedavisinin devam ettiğini söyledi.

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