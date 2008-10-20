Bir gecede 25 araç kundaklandı

İstanbul'un 4 ayrı ilçesinde 25 araç kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.



Kadıköy Göztepe Sanayi Sitesi Yumurtacı Apti Sokak'ta yer alan ve bazıları hurda olan araçların da bulunduğu Kadıköy Belediye Başkanlığı Trafik Müdürlüğü Araç Çekim Sahası ile yaklaşık 100 metre ilerisinde bir sokağa park edilen araçlar, henüz kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce molotofkokteyli atıldı.



Kısa sürede büyüyerek araç çekim sahasındaki yaklaşık 18 araç ile sokaktaki 3 aracı tamamen etkisi altına alan yangının söndürülmesi için olay yerine Kadıköy, Erenköy ve Üsküdar itfaiye ekipleri gönderildi. Bu sırada, sokaktaki araçlarda başlayan yangın yakındaki bir binaya da sıçradı.



Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu, araç çekim sahası ile sokaktaki 3 araç ile alevlerin sıçradığı binada hasar oluştu. Olayda bazı araçlar tamamen kullanılamaz hale geldi.



Tuzla İçmeler'deki AKP İlçe Başkanlığı önünde park halindeki partiye ait minibüs de kundaklandı. İtfaiye ekiplerince çevredeki araçlara sıçramadan söndürülen yangında, minibüste büyük çapta hasar oluştu.



Ümraniye ve Büyükçekmece'de de 3 araç kundaklandı.



Polisin, olaylarla ilgili kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı araştırmalar sürüyor.

