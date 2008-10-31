Bir gecede 13 araç yakıldı

İstanbul'da gece boyunca Tuzla, Mecidiyeköy, Eyüp ve Kadıköy ilçelerinde yaşanan kundaklama olaylarında 13 araç ve bir işyeri hasar gördü. Saldırganlar olayların ardından kaçarak izlerini kaybettirirken polis olaylarla ilgili soruşturma başlattı.



Tuzla’da üç araç kundaklandı



Tuzla İçmeler, Cumhuriyet Caddesi'nde park halindeki 34 YM 869, 34 MKS 86 ve 34 FRC 79 plakalı otomobillere kimliği belirsiz kişi yada kişilerce molotof kokteyli atıldı. Saldırganlar olayın ardından ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirirken alev alan otomobillere ilk müdahaleyi yangın söndürme tüpleriyle mahalle sakinleri yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araçlara müdahale ederek söndürdü. Üç otomobilde de maddi hasar oluşurken, görgü tanıkları saldırganların 3 kişi olduğunu söyledi.



Mecidiyeköy’de biri resmi plakalı 2 araç yakılmak istendi



Edinilen bilgiye göre saat 01.00 sıralarında Mecidiyeköy Gülbağ Mahalesi'nde park halinde bulunan iki otomobile kimliği belirsiz kişilerce molotof kokteyli atıldı. Araçlarının yandığını gören vatandaşlar sokağa inerek araçları kendi çabalarıyla yanan araçları söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilleri kısa sürede söndürdü. Kundaklama sonucu Koç Üniversitesi’nde görevli olan Nejdet Koyunlu’ya ait olduğu öğrenilen 34 TC 0494 plakalı araç ile Ford marka bir otomobil hasar gördü. Alevleri söndürmeye çalışan Koyunlu'nun eli kısmen yandı.



Olay yerine gelen polis ekipleri konuya ilişkin çevrede araştırma başlattı.



Kadıköy’de 8 araç kundaklanarak yakıldı



Kadıköy Yenisahra Mahallesi'nde de saat 03.00 sıralarında park halindeki 8 araç üzerine yanıcı madde dökülerek yakılmak istendi. Saldırganlar olayın ardından kaçarken olayı gören vatandaşlar yanan araçları kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araçlara müdehale ederek söndürdü. Araç sahipleri yaşanan olaya tepki gösterdi. Polis ekipleri çevrede yaptıkları incelemede boş bidonlar ve bez parçaları buldu.



BİM markete molotoflu saldırı



Edinilen bilgiye göre saat 04.00 sıralarında Eyüp Güzeltepe Avcı Caddesi üzerinde bulunan BİM markete kimliği belirsiz kişilerce molotof kokteyli atıldı. Saldırganlar olay sonrası kaçarak izlerini kaybettirirken markette küçük çapta yangın çıktı. Olay yerine çağırılan itfaiyenin müdehalesiyle yangın söndürüldü.









