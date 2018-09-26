Bir gazeteci daha haber sebebiyle emniyete ‘çağrıldı'

Kocaeli’nde oğluna pantolon alamamasının ardından intihar eden babanın haberini yapan Ergün Demir’in ardından bir gazeteci daha ‘haber’ nedeniyle sorgulandı. Rize’deki 100 yıllık çınarın kesilmesini haberleştiren Deniz Varlı, ifade vermek için emniyete çağırıldı.

Asıl mesleği peyzaj mimarlığı olan Varlı, Rize Belediyesi’nin tarihi bir çınarı kestiğine dair görüntüleri 23 Eylül 2018 günü sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Kişisel Twitter hesabından saat 14:43’te bir paylaşım yapan Varlı, gözaltına alındığını ifade ederek; “Sosyal medyadaki iki paylaşımımla ilgili ifade vermek üzere Emniyete davet edildim. Şimdi oraya gidiyorum, 3 güne kadar dönmezsem merak etmeyin” dedi.