Bir garip kaçakçılık

T24- Sarp Sınır Kapısı’nda geçen yıl yapılan aramalarda, vücutlarına sardıkları et dolu poşetlerle sınırı geçmeye çalışan 7 Gürcü kadın yakalandı. Kadınların, etleri Türkiye’de satmayı amaçladığı belirtildi.



Sarp Sınır Kapısı Kaçakçılık İstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlüğü görevlileri tarafından geçen yıl yapılan kontrollerde, Türkiye’ye yaya olarak girmeye çalışan Gürcistan uyruklu 7 kadının üzerlerinde, poşetlerin içinde vücutlarına sarılı halde dana eti bulundu. Kadınların, bol elbiseler giyerek bel ve karın bölgelerine sardıkları etleri sınırdan gizlice geçirip Türkiye’de satmayı amaçladıkları belirtildi. Sarp Sınır Kapısı’nda son 1.5 ay içinde yapılan kontrollerde ise Türkiye’ye sokulmak istenilen bin 895 kilogram kaçak et ele geçirildi.

Diğer taraftan, kısa süre önce Gürcistan uyruklu Zeinab Bedinadze elbiselerin altına saklayıp vücuduna sardığı 127 paket sigara, Zaide Nizharadze de 29 kadın kazağını Sarp Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye sokmaya çalışırken yakalanmıştı.