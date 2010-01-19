T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bir garip kaçakçılık

Vücutlarına et sararak sınırdan geçmeye çalışan kadınların, etleri satmayı düşündükleri sanılıyor.

19 Ocak 2010 02:00

T24- Sarp Sınır Kapısı’nda geçen yıl yapılan aramalarda, vücutlarına sardıkları et dolu poşetlerle sınırı geçmeye çalışan 7 Gürcü kadın yakalandı. Kadınların, etleri Türkiye’de satmayı amaçladığı belirtildi.


Sarp Sınır Kapısı Kaçakçılık İstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlüğü görevlileri tarafından geçen yıl yapılan kontrollerde, Türkiye’ye yaya olarak girmeye çalışan Gürcistan uyruklu 7 kadının üzerlerinde, poşetlerin içinde vücutlarına sarılı halde dana eti bulundu. Kadınların, bol elbiseler giyerek bel ve karın bölgelerine sardıkları etleri sınırdan gizlice geçirip Türkiye’de satmayı amaçladıkları belirtildi. Sarp Sınır Kapısı’nda son 1.5 ay içinde yapılan kontrollerde ise Türkiye’ye sokulmak istenilen bin 895 kilogram kaçak et ele geçirildi.

Diğer taraftan, kısa süre önce Gürcistan uyruklu Zeinab Bedinadze elbiselerin altına saklayıp vücuduna sardığı 127 paket sigara, Zaide Nizharadze de 29 kadın kazağını Sarp Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye sokmaya çalışırken yakalanmıştı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24