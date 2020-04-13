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Ekonomi

Bir firma üretime geri döndü: Anadolu Isuzu’da dönüşümlü vardiya

13 Nisan 2020 13:08

 

Koronavirüs salgını nedeniyle üretime ara veren otomotiv firmaları arasında yer alan Anadolu Isuzu’da yeniden vardiya zili çaldı. 30 Mart'ta üretime ara veren fabrika, 13 Nisan Pazartesi günü yeniden faaliyete geçti.
Dünya’nın haberine göre salgına karşı gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirten Genel Müdür Tuğrul Arıkan, “Fabrikada aynı anda bulunan kişi sayısını minimumda tutmak için üretim günlere dağıttık. Koronavirüs salgınından önceki dönemle kıyasladığımızda fabrikada bulunan kişi sayısı yüzde 50 azaltıldı” dedi.

 

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