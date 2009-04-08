Bir film seyretti hayatı değişti!

“AŞK-ı Memnu” dizisinin Bihter’i Beren Saat’in oyunculuğa başlama öyküsünde Taylan Biraderler’in 2002’de çektiği “Okul” filminin büyük etkisi varmış.



O dönemde lise öğrencisi olan ve üniversitede okumak istemeyen Saat, daha sonra trafik kazasında can veren Efe adlı sevgilisiyle “Okul”u izlemeye gitmiş. Saat, devamını şöyle anlatıyor:



“Nehir Erdoğan’ın oynadığı karakter işletme okumak zorunda, ama o şarkı söylemek istiyor. Ve Burak, ona âşık, ona şarkılar yapan bir erkeği oynuyor. Diyor ki, ‘Masanın başında oturduğun her gün için pişman olacaksın.’ Efe de kulağıma eğildi, ‘Sen de pişman olacaksın’ dedi. Efe bana o cümleyi söyledikten birkaç gün sonra ‘Türkiye’nin Yıldızları’ yarışmasına katıldım.”

