Bir film maratonu daha başlıyor

T24 - 3-18 Nisan tarihleri arasında yapılacak 29. İstanbul Film Festivali'nde 57 ülkeden 200'ün üzerinde film seyirciyle buluşacak.





Sinemaseverlerin her yıl merakla beklediği İstanbul Film Festivali için geri sayım başladı. 29. kez düzenlenecek festival 3 Nisan'da başlayacak ve 15 gün boyunca 2009 ve 2010’un yeni yapımlarının yanı sıra sinemanın unutulmaz klasikleri ve usta yönetmenlerinin başyapıtlarından seçmeler içeren 22 bölümde 57 ülkeden 243 yönetmenin 200’ün üzerinde filminden oluşan benzersiz bir program sunacak.



Radu Mihaileanu imzalı 'Paris'te Son Konser' filmiyle açılacak festival, Oliver Stone'nun 'Borsa: Para Asla Uyumaz' filmiyle kapanacak.



İşte festivalin geniş programı:





Galalar



Festivalin en çok ilgi gören bölümü Akbank Galaları kapsamında sinemaseverler, kaçırılmayacak 9 filmi herkesten önce izleme ayrıcalığını yaşayacaklar.



- Tek Başına bir Adam/ A Single Man (Tom Ford)

- Büyük Hata / Chloé (Atom Egoyan)

- Julie & Julia (Nora Ephron)

- Ben ve Orson Welles / Me and Orson Welles (Richard Linklater)

- Kontrolün Limitleri / The Limits of Control (Jim Jarmusch)

- Savaş Sırasında Yaşam / Life During Wartime (Todd Solondz),



Festivalin konuğu olarak İstanbul’a gelecek Todd Solondz, 17 Nisan Cumartesi günü saat 13.30’da Salon’da bir sinema dersi de verecek.



- Greenberg (Noah Baumbach)

- Yabancı / When We Leave (Feo Aladağ)





Uluslararası Yarışma’da Altın Lale için yarışacak filmler:



- Surat/ Face (Tsai Ming-Liang)

- Annemi Öldürdüm/ I Killed My Mother (Xavier Dolan)

- Aşkın Son Mevsimi/ The Last Station (Michael Hoffman)

- Gainsbourg (Joann Sfar)

- Sevdiğim Her Şey/ All that I Love (Jacek Borcuch)

- Matmazel Chambon/ Mademoiselle Chambon (Stephane Brizé)

- Akıntıya Karşı/ Undertow (Javier Fuentes-Leó)

- Orijinal Altyazılı/ V.O.S. (Cesc Gay)

- Fobidilya/ Phobidilia (Yoav Paz ve Doron Paz)

- Nowhere Boy (Sam Taylor Wood)

- Şeylerin Boktanlığı / The Misfortunes (Felix Van Groeningen)





Ulusal Yarışma bölümünde Altın Lale için yarışacak 11 film:



- Miraz Bezar / Ben Gördüm

- Nesli Çölgeçen / Denizden Gelen

- Zeki Demirkubuz / Kıskanmak

- A. Taner Elhan / Acı Aşk

- Yılmaz Erdoğan / Neşeli Hayat

- Çağan Irmak / Karanlıktakiler

- Atıl İnaç / Büyük Oyun

- Semih Kaplanoğlu / Bal

- Yağmur Taylan - Durul Taylan / Vavien

- Ümit Ünal /Ses

- Onur Ünlü / Beş Şehir





Temizlenmiş 'Selvi boylum al yazmalım'



Festival kapsamında 7 Nisan Çarşamba akşamı Atlas Sineması’nda gerçekleştirilecek özel gösterimde Atıf Yılmaz’ın 1978 tarihli filmi Selvi Boylum Al Yazmalım izleyici karşısına çıkacak. Sinema tarihinin en büyük aşk öykülerinden biri olarak kabul edilen filmin başrollerindeki Türkan Şoray ile festivalin bu yılki Sinema Onur Ödülü’nü alacak Kadir İnanır, filmin gösterimine katılarak sinemaseverlerle de buluşacak.



Festivalin Türk Sineması bölümünde 7 film de 'Yarışma Dışı' başlığı altında izleyicilerle buluşacak. Kars Öyküleri (Özcan Alper, Zehra Derya Koç, Ülkü Oktay, Ahu Öztürk, Emre Akay), 7 Avlu (Semir Aslanyürek), Kosmos (Reha Erdem), Yüreğine Sor (Yusuf Kurçenli), Pus (Tayfun Pirselimoğlu), Acı (Cemal Şan), Bornova Bornova (İnan Temelkuran)





Dünya festivallerinden



Dünya Festivallerinden, tanınmış yönetmenlerin çoğu ödüllü son yapıtlarından 23 film sunuyor.



Claire Denis ve Fransa’nın en ünlü romancılarından Marie N’Diaye’nin birlikte yazdıkları Beyaz İnsan / White Material, sömürgecilik karşıtı bir öykü anlatıyor.



Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan, Selanik Film Festivali’nde İnsani Değerler ödülü kazanan Lübnan / Lebanon, İsrailli yönetmeni Samuel Maoz’un ilk uzun metrajlı filmi.



Lou Ye’nin son filmi Bahar Sarhoşu / Spring Fever, cesur ve sınır tanımayan sahneleriyle ateşli bir aşk üçgenini anlatıyor.



Andrea Arnold, bol ödüllü ilk filmi Kırmızı Yol’un ardından, 2009 Cannes Özel Jüri Ödüllü son filmi Akvaryum / Fish Tank ile bölümün öne çıkan isimlerinden.



Rehine / Rapt, ünlü Fransız işadamı, Baron Edouard-Jean Empain’in 1978’de kaçırılmasıyla altüst olan hayatından esinlenen başarılı bir polisiye-politik film.



Christian Carion’un en son filmi Elveda / Farewell, soğuk savaş döneminin en önemli casuslarından Vladimir Vetrov’un dünyayı değiştirme hevesiyle ülkesinden vazgeçişinin öyküsü.



Getirin Kellesini / Perrier’s Bounty, 24 saat içinde borcunu ödemek zorunda kalan bir adamı izleyen heyecanlı bir gangster komedisi. Filmin başrolünde son dönemin gözde oyuncularından Cillian Murphy yer alıyor.



Fransız yönetmen Robert Guédiguian’ın son filmi Suç Ordusu / The Army of Crime 2. Dünya Savaşı’nın en tanınmış direnişçilerinden Parisli Ermeni şair Misak Manuşyan ve silah arkadaşlarının hikâyesini anlatıyor.





'Ana' Bong Joon-ho



Christophe Honoré’nin son filmi Hayır Kızım, Dansa Gitmek Yok / Making Plans for Lena, kendi başına ayakta kalmaya çalışan bir kadının hikâyesi. Başrolünde Honoré’nin önceki filmlerinde de rol alan Chiara Mastroianni var.



Hirokazu Kore-eda’nın Cannes’da Belirli Bir Bakış bölümünde gösterilen son filmi Şişme Bebek / Air Doll, bir şişme bebeğin canlanıp hayatı keşfettiği hem neşeli hem hüzünlü bir hikâye.



Kore’nin Oscar aday adayı Ana / Mother, Yaratık / The Host filmiyle dünyaca ünlenen Bong Joon-ho’nun son filmi. Filmde bir annenin zihinsel özürlü oğlunu koruma çabaları anlatılırken Kore’deki toplumsal çöküş de vurgulanıyor.