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Yaşam

Bir fare yüz kediyi öldürdü

Kanada'nın Oshawa şehrinde, bir farenin sebep olduğu düşünülen yangında 100 kedi hayatını kaybetti.

21 Aralık 2008 02:00

Kanada'nın Oshawa şehrinde, bir  farenin sebep olduğu düşünülen yangında 100 kedi hayatını kaybetti.
Hayvan barınağında çıkan yangında, kedilerin yanısıra 3 köpek ve birkaç sıçan da öldü.İtfaiye şefinin verdiği bilgiye göre, farelerin elektrik tellerini kemirdikleri ortaya çıktı.
Toronto Humane Society sözcüsü Ian McConachie yaptığı açıklamada, "Farenin bu kadar çok kedinin ölümüne sebep olması gerçekten çok talihsiz ve ironik bir durum" dedi.
Yangından 9 köpek, 2 kedi ve bir fare sağ çıkabildi. Kurtulan hayvanlar yeni bir barınakta ya da gönüllü ailelerin yanında kalmaya başladı

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