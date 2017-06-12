Bir Facebook tanışması: Meçhul kadını ararken, arabası patlatıldı!

Facebook’ta konuştuğu bir kişinin verdiği adrese buluşmaya giden B.S. isimli vatandaş, otomobilinden inerek adresi aramaya başladı. Bu sırada yazıştığı kişinin "Otomobiline binme bomba koyduk. Kapıyı açarsan patlarsın" mesajı yazması üzerine B.S., polise haber verdi. Çevre güvenliği alan ve sokağı boşaltan polis otomobili kontrollü olarak patlattı. Otomobilde bombaya rastlanmadı.

Konya'da meydana gelen olay, saat 23.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Telafer Mahallesinde meydana geldi. Facebook'ta kadın sandığı takma adı Eymen olan bir kişiyle tanışıp yazışmaya başlayan B.S., buluşmak için konuştuğu kişinin verdiği adrese arkadaşından emanet aldığı 42 J 7913 plakalı otomobille gitti.

Yazıştığı kişinin otomobilden inmesini söylemesi üzerine, B.S. araçtan inip uzaklaştı. Bu sırada "Otomobiline binme bomba koyduk. Kapıyı açarsan patlarsın" kendisine gelen mesaj üzerine paniğe kapılan B.S., durumu polise bildirdi.

İhbarı alan polis mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı. Otomobilin yanında bulunan evdekiler tahliye edildi, itfaiye ve 112 Acil Sağlık görevlileri çağırıldı.

Polis çevre güvenliği alarak otomobilin bulunduğu bölgeye kimseyi yaklaştırmadı. Bomba imha uzmanı otomobilin bagaj bölümüne yerleştirdiği fünyeyi patlattı. Patlatmanın ardından otomobilde yapılan incelemede bomba ya da herhangi bir düzeneğe rastlanmadı. İtfaiye ekipleri de LPG'li olan otomobilin yakıt tankının bağlantılarını kapattı. B.S. ifadesi alınmak üzeri polis merkezine götürülürken, polis B.S.'nin yazıştığı kişiyi bulmak için çalışma başlattı. (DHA)