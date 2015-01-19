Bir Facebook çalışanı ne kadar maaş alıyor?

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım platformlarından Facebook’un piyasa değeri 7.87 milyar dolara çıktı. Peki dünyanın en başarılı isimlerini bünyesi altında toplamayı başaran Facebook’ta sigortalı olarak çalışan bir kişi ne kadar maaş alıyor?

Glassdoor’un açıkladığı verilere göre Facebook çalışanları, en üst düzey bankacılarla eşit maaşlar alıyor. İşte Facebook Amerika çalışan kişilerin ortalama maaşları:

1.080 yazılım mühendisinin her biri yıllık 125.378 $

123 yazılım mühendisi stajyerinden her biri aylık 6.787 $

62 üretim mühendisinin her biri yıllık 132.534 $

57 araştırmacıdan her biri yıllık 137.032 $

45 ürün geliştirmeciden her biri yıllık 131.170 $

Veri araştırmacılarından her biri yıllık 185.743 $ kazanıyor.