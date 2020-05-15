Bir fabrika, işçilerine 'Koronavirüs cezası' duyurdu: Virüs bulaşı tespit edilen personelimize cezai işlem uygulanacaktır

İşçileri salgın koşullarında çalıştıran Antep'teki Merinos fabrikasının yönetim kurulu, iş yerine astığı duyuru ile Koronavirüs bulaştığı tespit edilen işçiye cezai işlem uygulayacağını bildirdi.

DİSK'e bağlı Tekstil İşçileri Sendikasının Gaziantep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen, duyuru metnini Twitter hesabından paylaşarak karara tepki gösterdi.

Türkmen, paylaşımında "'Virüs tespit edilen işçiye ceza verilecektir.' Evet evet, yanlış okumadınız. Sonunda bu da oldu. Salgın riskinin olduğu iki ay boyunca işçileri çalıştıran ve işçilerin virüse yakalandığı Antep'teki Merinos fabrikasında asıldı bu duyuru" ifadelerini kullandı.

Fabrika yönetiminin astığı duyuru metni şöyle:

"Tüm personelimiz fabrikamızın kapalı olduğu dönemde koronavirüs (COVİD-19) kendisini evde izole edecektir. Bu dönem sonunda virüs bulaşı tespit edilen personelimize cezai işlem uygulanacaktır."