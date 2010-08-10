Bir 'evet' de 12 Eylül için istedi...

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Nikahı kıyan Ak Partili Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, çiftin “evet” yanıtlarını aldıktan sonra “12 Eylül’de de evet demenizi bekliyorum” deyince ortalık karıştı. Gelinin babası Ercan Sarıkaya ile halasının eşi, “Hayır, burada siyasi propaganda yapamazsın” diyerek başkanın üzerine yürüdü.Beykoz Evlendirme Dairesi’nde 31 Temmuz Cumartesi günü kıyılan nikahı, Ormancı’nın ricası üzerine tatilini yarıda keserek törene katılan Başkan Çelikbilek kıydı. Nazlı ve Sarıkaya çiftinden “evet” yanıtlarını alan Çelikbilek, gülümseyerek, “Evetler çok oldu. 12 Eylül’de de evet demenizi bekliyorum” dedi. Gazeteport internet sitesinin dün gündeme getirdiği iddiaya göre Çelikbilek’in sözlerinin ardından nikah masasına fırlayan gelinin babası Sarıkaya, “Hayır, burada siyasi propaganda yapamazsın” diyerek, başkanın üzerine yürüdü. Sarıkaya’ya gelinin halasının eşi de katılınca gerginlik büyüdü. Düğüne katılanların araya girmesiyle olayın büyümesi önlendi.Sorulan sorularını yanıtlayan Fatma Ormancı, başkanın sözlerine gelinin babası ve halasının eşi dışında kimsenin tepki göstermediğini belirterek, “O bir kız babası ki çok ayıp birşey yaptı. Kızını ağlattı bütün gece. Herkes de onu kınadı. Gelinim üvey babasıyla yaşamış bir insan. Bu kıza hiçbir emeği geçmemiş insanlar propaganda olsun, diye bu şekilde uzattılar” diye konuştu. Başkan Çelikbilek’in kendisine, “Senin siyasetin içinde olman dolayısıyla ufacık bir şaka yaptım. Özür dilerim” dediğini aktaran Ormancı, “Gelinin şahitliğini üvey babası yaptı. Benim kanaatimce bu duruma tepkisi büyüktü. Ordan o kızgınlığı yaşadı” dedi.