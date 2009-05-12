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Bir etekte iki beden

Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı yararına düzenlenen gecede iki dansçının aynı etekle sunduğu şov büyük alkış aldı

12 Mayıs 2009 03:00

Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı yararına düzenlenen gecede iki dansçının aynı etekle sunduğu şov büyük alkış aldı

Semra Özal’ın kurucu başkanı olduğu Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı yararına önceki gece Al Jamal’de bir gece düzenlendi. Geceye iki dansçının etekli şovu damga vurdu.

Nuray Güllü’nün “Anadolu Altın Beşik” projesindeki 14 beşik, geliri Diyarbakır’daki yapımı devam eden bir sağlık ocağına bırakılmak üzere satışa çıkarıldı.

Armağan Çağlayan’ın sunduğu gecede 14 beşik toplam 30 bin 550 liraya satıldı. Açık artırmanın sonunda podyuma gelen kadın dansçının eteğinin altından çıkan erkek dansçı ise izleyenleri şoke etti. İkilinin aynı etekle sunduğu şov büyük alkış aldı.

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