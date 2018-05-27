Akşam gazetesinde "Aslı’nın sette Özcan kaprisi" başlığıyla yayımlanan (25 Mayıs 2018) haber, sosyal medyada tepki çekti.

"Kulislerde konuşulanlara göre Enver, sette partnerine yapılan muamelenin aynısını görmek istiyor. Deniz’e tahsis edilen karavanın bir benzerinin kendisine de verilmesini isteyen Enver’in kaprisleri bununla da sınırlı değil. Oyuncu, ayrıca kendisinin saatlerce bekleyip Deniz’in sahne hazır olduktan sonra gelmesinden de oldukça rahatsız" ifadesinin yer aldığı haberi paylaşan kullanıcılar, cinsiyet eşitliğine vurgu yaptı.

@azuth isimli Twitter kullanıcısı, habere dair "Bir erkekle aynı şartlarda çalışmak isteyen kadının hakkını aramasına "kapris" diyorlar" paylaşımında bulundu. Binlerce kişi, söz konusu paylaşımı alıntıladı.