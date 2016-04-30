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Bir erkek vahşeti: Sevgilimi zaten her gün dövüyordum, nasıl oldu anlamadım, bu kez öldü!

Katil zanlısı daha önce çeşitli suçlardan hapis yatmış

30 Nisan 2016 13:12

İstanbul Başakşehir'de önceki akşam ilçe emniyet müdürlüğüne giden 55 yaşındaki Aziz Çalışkan, sevgilisini öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Sabah'ta yer alan habere göre, Çalışkan ifadesinde "Zaten her gün dövüyordum, bu kez öldü. Nasıl oldu anlamadım" diyerek kendini savundu.

 

Gözetim altına alınan Çalışkan'ın ifadesi üzerine polis ekipleri, Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki evine gitti. Ekipler cinayet adresindeki daireye girdiklerinde Özbekistan uyruklu Nuborakhon Usmanova'nın (36) cansız bedeniyle karşılaştı. Kadının belden üst kısmında darbeye bağlı yoğun şişlik ve morarma izleri belirlendi.

 

"Zaten her gün dövüyordum, bu kez öldü!"

 

Çalışkan ifadesinde, sevgilisiyle sürekli kavga ettiklerini aktararak "Tartışırken sinirlendim ve birkaç yumruk attım. Yere düştü. Bayıldı zannettim. Zaten her gün dövüyordum, bu kez öldü. Nasıl oldu anlamadım" dedi. Katil zanlısının çeşitli suçlardan sabıka kaydının bulunduğu ve cezaevinde hapis yattığı öğrenildi. Çalışkan adliyeye sevk edildi.

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