Bir erkek tarafından yüzüne asit atılan Berfin Özek: Cezalar caydırıcı değil, artarsa suça meyil azalır

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, Casim Ozan Çeltik’in (23) 2 yıl önce yüzüne asit dökmesi sonucu yaralanan Berfin Özek (21), kadına yönelik şiddette cezaların artması durumunda, suça meyilin azalacağını ifade etti.

15 Ocak 2019 tarihinde ilçeye bağlı Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik’in asitli saldırısına uğradı. Yüzünde yanık oluşan Özek, yanık ünitesindeki tedavisinin ardından taburcu oldu ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Sağ gözü görme yetisini kaybeden Özek, geçirdiği ameliyat ile göz kapakları ve dudağı yeniden yapıldı. Saldırının ardından yakalanıp, tutuklanan Çeltik, ‘kasten yaralama’ suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Geçen yıl nisan ayında, davanın görüldüğü 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe vererek Casim Ozan Çeltik hakkındaki şikâyetini geri alan Özek, daha sonra verdiği karardan pişman olduğunu ifade ederek, o dönem büyük bir travma içerisinde olduğunu söyledi.

"Cezalar caydırıcı değil"

Yaşadıklarının hayatı boyunca kendisinde derin izler bıraktığını, kadına yapılan şiddet haberlerini görünce kötü olup, izleyemediğini belirten Berfin Özek, cezaların caydırıcı olmasını istedi. Bazı kadınların, şiddet ve suça meyilli insanlarla kurduğu iletişim nedeniyle şiddete uğradığını kaydeden Özek, "Kadın, sosyal çevre ve kültür nedeniyle bazen anormal olanı normal olarak görebiliyor. Fakat içinde bulunduğu durumun vahim olduğunu çok uzun zaman sonra anlayabiliyor. Burada en büyük görev anne ve babalara düşüyor. Ailelerin, özellikle erkek çocuklarına cinsiyetçiliği değil de insan olmayı öğretmeleri gerekiyor” diye konuştu.

"Kadın olmak çok zor"

Suça olan meyilin, cezaların caydırıcı olmasıyla önleneceğini düşündüğünü ifade eden Özek, "Ceza az olunca, insanlar suç işlemeye meyilli oluyorlar. İnsanlar, yaptıklarının yanlarına kar olacağını düşünerek hareket ediyorlar. Bununla birlikte kadın olmak çok zor. Kadınlar sürekli ‘Bu giyilir mi? Bu konuşulur mu?’ sorularıyla karşı karşıya kalıyor. Ben de günümü kitap okuyarak, müzik dinleyerek ve gitar çalmayı öğrenerek geçiriyorum” dedi.

Ameliyatları pandemiden sonra yapılacak

Doktoruyla iletişim halinde olduğunu ve ameliyatlarının pandemi sürecinin ardından başlayacağını kaydeden Özek, "Göz kapağım, burnum ve çevresi ameliyatla yapılacak. Göz kapaklarımın, kapanmaması nedeniyle göz tedavisine başlayamıyoruz. Bu ameliyatların ardından göz doktorumla da iletişime geçeceğiz” ifadelerini kullandı.