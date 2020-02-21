Bir erkek, kendisine ikinci eş olmayı kabul etmeyen kadını uçurumdan atıp başını taşla ezerek öldürdü

Adana'nın Pozantı ilçesinde O.Ç. isimli erkek kendisine ikinci eş olmayı kabul etmeyen Zeliha Armağan'ı (23) önce uçurumdan attı, ardından başını taşla ezerek öldürdü. Katil zanlısı Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da yaşayan ve evli olan O.Ç., Zeliha Armağan (23) ile evlenmek istedi. O.Ç.'ni teklifini reddeden Zeliha Armağan, İzmir'e akrabalarının yanına kaçtı. Bu durumu öğrenen O.Ç., kayınbabası H.Ç. ile İzmir'e giderek Armağan'ı ikna etmeye çalıştı. Zeliha Armağan'ı yanlarına alan O.Ç.ve H.Ç. Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı. O.Ç. Adana'nın Pozantı ilçesinde Vali Çeşmesi mevkisinde otomobili durdurdu ve Zeliha Armağan'ı burada uçurumdan aşağı attı. Armağan'ın ölmediğini fark eden O.Ç., Armağan'ın başını taşla ezerek öldürdü. Daha sonra da zanlılar olay yerinden ayrıldı.

Bir süre sonra M.Ç. isimli kişi Şanlıurfa'da polis merkezine giderek akrabası O.Ç.'nin Zeliha Armağan'ı öldürdüğünü ileri sürdü. Polis, Adana polisi ile irtibata geçti. M.Ç.'nin verdiği adreste ve O.Ç.'nin otomobilinin Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarından yapılan aramalarda Armağan'ın cesedi bulundu.

Polis zanlıları bulmak için çalışma başlattı. Kadının cesedi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Adana polisi kısa sürede zanlıların Şanlıurfa'da olduğunu ve Suriye'ye kaçma planı yaptıklarını saptadı. Polis daha sonra da iki zanlıyı yakaladı. Zanlılar, Adana'ya getirilerek sorguya alınacak.



