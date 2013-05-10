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Kültür-Sanat

'Bir erişkinin düşsel bir dünyaya sığınma isteği' resim sergisi

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Sanat Platformu’n da yer alacak serginin açılışı 20 Mayıs saat 18:00 ‘da olacak

10 Mayıs 2013 14:28

Ressam Pelin Özer’in 8. kişisel yağlı boya sergisi olan 'Bir erişkinin düşsel bir dünyaya sığınma isteği' adlı sergi 20 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşacak.

\“Bir rengin tonlarını, kontrast renkleri, dengeli bir şekilde kullanmak beni mutlu ediyor” diyen sanatçı, resimlerinde genç kız ve çocuk figürlerini fantastik, bir öğe olarak kullanıyor. Lirik bir anlatımla yaptığı çalışmalarda, anlatım vurgusu ve biçimdeki deformasyon çeşitli imgelerle yer alırken, mekan ve mekansızlık kavramı, düşsel bir boyuta geçiyor. Resimlerinde, doğa ve insan sevgisini, kendine özgü bir kompozisyon düzeni içinde sunan sanatçı, boyanın sıcak ve geçirgen etkisiyle görünümünü derinleştiriyor.

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Sanat Platformu’n da yer alacak serginin açılışı 20 Mayıs saat 18:00 ‘da olacak. Sergi 26 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

 

Ressam Pelin Özer kimdir?

 

1974 yılında İstanbul ‘da doğdu.1993-1997 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Resim Ana Sanat Dalı ‘nda lisans eğitimini tamamladı.1997 ‘de İngilizce öğrenmek ve araştırmalar yapmak için İngiltere ‘de bulundu.1999 yılında resim öğretmenliğine başladı. 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’ nde yüksek lisans programına katıldı.

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Çalışmalarına halen İstanbul’da devam etmektedir.

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