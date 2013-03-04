Bir askerin arkadaşını öldürdükten sonra intihar ettiği iddia edildi!

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda nöbete giden iki komando er arasında çıkan kavgada, Ramazan Altay adlı bir erin, Ali Demir isimli arkadaşını öldürdüğü, ardından da piyade tüfeğiyle intihar ettiği öne sürülürken, tartışmanın nedeninin de "alt devre, üst devre" tartışması, olduğu iddia edildi.

Milliyet.com.tr'de yayımlanan haber göre, olay, geçen cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda meydana geldi. İddialara göre, aralarında çıktığı söylenen "devre" tartışmasının karşılıklı hakaretlerle kagaya dönüştü, hemen akabinde, er Ahmet Demir, alt devresi olan Ramazan Altay'ın boğazını sıktı. Bu sırada Ramazan Altay da yanındaki piyade tüfeğini Ahmet Demir'e doğrultarak tetiği çekti. Er Demir göğsüne isabet eden kurşunla olay yerinde yaşamını yitirirken, Altay ise nöbet kulübesinin kapısını kapatarak içeride beklemeye başladı. Silah sesi üzerine olay yerine koşan askeri yetkililer, ambulans çağırdı. Komutanlarının ikna etmeye çalıştığı Ramazan Altay, tüfeği kendisine dayayarak yanına kimsenin yaklaşmamasını istedi.

Bu sırada Altay ise seriye aldığı piyade tüfeğini tekrar kendisine çevirip tetiğe bastı. Altay, silahtan peşpeşe çıkan 3 kurşunla kanlar içinde yere yığıldı. Hemen koşan sağlık ekibindekiler, Altay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.