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Fotoğraf sanatçısı Sema Özevin’in, “Bir Emeğin Öyküsü: Pişmaniye” üst başlıklı sergisi fotoğraf severlerle buluşuyor. Sanatçının bugün Kocaeli Fuar Müdürlüğü’nde sergilenmeye başlanan fotoğrafları 12 Temmuz 2010'a kadar ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.Birçok ulusal ve uluslararası ödül kazanmış olan Sema Özevin’in kurumsal reklam, tanıtım çekimleri ve yemek fotoğrafları konularında serbest odaklı çalışıyor. Belgesel alanda ise doğum ve ölüm temalarını işleyen sanatçı, yerel emeği anlattığı, “Bir Emeğin Öyküsü: Pişmaniye” başlıklı sergisi aynı zamanda ilk kişisel sergisi olma özelliğini taşıyor.Sema Özevin’in ödüllü belgesel çalışmasına ait eserlerinden seçtiği bu sergi,sponsorluğunda sergilenecektir.Pişmaniye fotoğraf projesinin almış olduğu ödüller:2010, 7.International Photographic Exhibition Adana Rotary Fotoğraf Yarışması, Adana Büyükşehir Belediyesi, ALTIN KOZA Baskı ve Portfolyo, Altın Koza Gümüş Madalya2010, Petrol-İş Kocaeli Şubesi “Emek ve İnsan” Fotoğraf Yarışması, Birincilik ÖdülüYazı: Hatice Deniz (MİHA)