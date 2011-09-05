Bir efsanenin doğumgünü

T24 - Müzik tarihinin en büyük efsanelerinden Freddie Mercury, sesiyle, sahnesiye hala aşılamamış bir isim.





Sahnedeki duruşu, şovu, sesiyle müzik tarihinin en büyük isimlerinden olan Freddie Mercury, yaşasaydı bugün 65 yaşında olacaktı.





'Bohemian Rhapsody', 'Somebody to Love', 'We Are the Champions', 'Don't Stop Me Now', 'Killer Queen', 'Crazy Little Thing Called' birçok hite imza atan Mercury, ilk Asyalı Rock star olarak kabul edilir.





2005'te Blender dergisinin okuyucuları Mercury'yi gelmiş geçmiş en iyi erkek sanatçı seçtiler ve 2008'de Rolling Stone dergisi onu 'Tüm Zamanların En İyi 100 Şarkıcısı' sıralamasında 18. sıraya yerleştirdi. 2009'da Classic Rock dergisinin yaptığı anketde Mercury gelmiş geçmiş en iyi rock müzik sanatçısı seçildi.





Vizelli tarafından tarihte en çok iz bırakmış sanatçılardan biri seçilen Mercury, 2009 yılının Ocak ayında İngiltere'de istatistik konusunda bir otorite olarak kabul edilen OnePoll tarafından skiddle.com'un katkılarıyla ve oldukça geniş çaplı katılımla gerçekleştirilen bir ankete göre Rock Tanrısı adına layik görüldü.





Kurucusu olduğu Queen, müzik tarihinin en önemli rock gruplarından biri olarak kabul edilir ve bugüne kadar George Michael, Foo Fighters, Kurt Cobain, Guns N' Roses, Metallica, Manic Street Preachers, The Killers, The Smashing Pumpkins gibi birçok şarkıcı ve grubu etkilemiştir.

Farsi ve Güney Azeri kökenli bir ailenin çocuğu olarak, Zanzibar adasında doğan Mercury, çocukluğunun büyük kısmını Hindistan'da geçirdi. İngiltere'ye taşındıktan sonra, Mercury büyük bir Jimi Hendrix, The Beatles ve Led Zeppelin hayranı oldu.







AIDS teşhisi koyulan sanatçı 1991 yılında 45 yaşında hayatını kaybetti.





Solo albümleri:

Mr. Bad Guy (1985)

Barcelona (1988, Montserrat Caballé ile birlikte)

1973 - Queen, 1974 - Queen II, 1974 - Sheer Heart Attack, 1975 - A Night At The Opera, 1976 - A Day At The Races,1977 - News Of The World, 1978 - Jazz, 1979 - Live Killers 1980 - The Game, 1980 - Flash Gordon, 1981 - Greatest Hits, 1982 - Hot Space, 1984 - The Works, 1986 - A Kind Of Magic, 1986 - Live Magic, 1989 - The Miracle, 1989- Queen At The Beeb, 1991 - Innuendo, 1991 - Greatest Hits II, 1992 - Live At, Wembley'86, 1992 - The 12" Collection, 1992 - Classic Queen, 1995 - Made In Heaven, 1995 - Queen In Nuce, 1997 - Queen Rocks, 1999 - Greatest Hits III, 2000 - The Platinum Collection, 2004 - Live At The Bowl, 2007 - Rock Montreal