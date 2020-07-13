Bir e-ticaret sitesi daha yabancılara satıldı: Vivense artık Lüksemburglu şirketin

Yabancılara satılan e-ticaret sitelerine mobilyacı Vivense da katıldı. Dünya’nın haberine göre 2013 yılında kurulan Vivense’in tamamı el değiştiriyor. Türkiye’de internet üzerinden mobilya satışı yapmak için 2013 Mart ayında kurulan Vivense.com’un sahibi olan ve ardından mağazalaşan Vivense Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş., Lüksemburg merkezli Sahara Holdings S.a.r.l adlı bir fon tarafından satın alınıyor.

Mağazaları da var



Türkiye’nin hemen hemen her bölgesindeki 23 şehirde 54 showroom ve satış noktası bulunan Vivense’in şu anki yatırımcıları arasında Erikli Su-Nestle Su ortaklığında CEO olan ve bu görevinden 2012’de ayrılıp teknoloji tabanlı yatırımlarıyla tanınan Hasan Aslanoba, Avrupa’nın en büyük teknoloji fonlarından biri olan Earlybird’un yönetici ortağı ve Trendyol’un kurucu ortağı Evren Üçok ve Cem Sertoğlu ile Fransız kökenli Amerikalı girişimci Fabrice Grinda var.